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ABD iki yıllık aradan sonra Halep bölgesini vurdu

01.07.2019 22:33 | Son Güncelleme

ABD iki yıllık aradan sonra ilk kez Halep vilayeti yakınlarındaki radikal İslamcı milislere hava saldırısı düzenledi.

Halep’in güneyi ile İdlib son aylarda Rusya destekli rejim güçlerinin operasyonlarına sahne oluyor.Suriye'nin kuzeybatısında son aylarda Rusya destekli rejim güçleriyle radikal İslamcı milisler arasındaki çatışmalarla gündemden düşmeyen bölgeye ABD hava saldırısı düzenledi. Amerikan hava kuvvetlerinin iki yıllık aranın ardından bölgeye düzenlediği ilk hava saldırısının "Halep vilayeti yakınlarında" gerçekleştiği açıklandı.

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada saldırıda El Kaide’nin Suriye koluna bağlı cihatçı gruplara ait eğitim tesislerinin hedef alındığı belirtilerek operasyonun "ABD vatandaşlarını, ABD'nin ortaklarını ve masum sivilleri tehdit eden saldırıların planlamasından sorumlu El Kaide milislerine yönelik olduğu" ifade edildi.

Açıklamada "Suriye'nin kuzeybatısının El Kaide liderlerinin terörist faaliyetleri aktif olarak koordine ettiği, bölgede ve Batı'daki saldırıların planlamasını yaptığı güvenli bir liman olmayı sürdürdüğüne” dikkat çekilerek "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, IŞİD ve El Kaide'nin Suriye'yi güvenli liman olarak kullanmasına engel olacağız" denildi.

Halep vilayetinin güneyi ve İdlib vilayetinin kuzeyinde son aylarda yoğunlaşan çatışmalarda Esad rejimi İdlib'in geniş kesimlerinin kontrolünü elinde bulunduran El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünü hedef almış, çatışmalar İdlib'de 12 gözlem bölgesi bulunduran Türkiye'yi de zor durumda bırakmıştı. Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl Eylül ayında imzalanan mutabakatla bölgenin ağır silahlardan ve radikal islamcı gruplardan arındırılması hedefi büyük ölçüde gerçekleştirilememişti. ABD'nin Rusya'nın hava kontrolündeki bölgede iki yıllık aradan sonra hava saldırısı düzenlemesi dikkat çekti.

Saldırı ne anlama geliyor?

Suriye analisti Sam Heller ABD'nin Başkan Donald Trump iktidara geldiğinden bu yana İdlib hava sahasından dışlandığına dikkat çekerek "Bu son hava saldırısı yeni bir uzlaşmaya varıldığı konusunda bir sinyal mi yoksa ABD özellikle bu militanları bombalamak için çok acil bir ihtiyaç mı duydu net değil” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Japonya'da yapılan G20 Zirvesi'nde bir araya gelmiş, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov AFP'ye yaptığı açıklamada saldırı ile zirvedeki görüşme arasında bağlantı olmadığını kaydetmişti.

Hurras el Din hedefte

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada ABD'nin hava saldırısında Halep vilayetinde altı komutanın ve Hurras el Din'e bağlı cihatçıların öldüğü belirtildi.

Hurras el Din'in sosyal medya kanallarında yaptığı açıklamada bir eğitim merkezine değil "dini merkeze" yapılan saldırıda bir grup "kardeş cihatçının" öldürüldüğü belirtildi.

Hurras el Din örgütü Şubat 2018'de kurulmuştu ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Suriyeli olmayan bin 800 savaşçısının olduğu belirtiliyor.

Örgütün El Kaide ile bağlantılı olduğu ve radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü ile yan yana savaştığı biliniyor. HTŞ Ocak ayından bu yana İdlib ve çevresini kontrolü altında tutuyor.

AFP/SSB, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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