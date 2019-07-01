ABD iki yıllık aradan sonra Halep bölgesini vurdu

Açıklamada "Suriye'nin kuzeybatısının El Kaide liderlerinin terörist faaliyetleri aktif olarak koordine ettiği, bölgede ve Batı'daki saldırıların planlamasını yaptığı güvenli bir liman olmayı sürdürdüğüne” dikkat çekilerek "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, IŞİD ve El Kaide'nin Suriye'yi güvenli liman olarak kullanmasına engel olacağız" denildi.

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada saldırıda El Kaide’nin Suriye koluna bağlı cihatçı gruplara ait eğitim tesislerinin hedef alındığı belirtilerek operasyonun "ABD vatandaşlarını, ABD'nin ortaklarını ve masum sivilleri tehdit eden saldırıların planlamasından sorumlu El Kaide milislerine yönelik olduğu" ifade edildi.

Halep vilayetinin güneyi ve İdlib vilayetinin kuzeyinde son aylarda yoğunlaşan çatışmalarda Esad rejimi İdlib'in geniş kesimlerinin kontrolünü elinde bulunduran El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünü hedef almış, çatışmalar İdlib'de 12 gözlem bölgesi bulunduran Türkiye'yi de zor durumda bırakmıştı. Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl Eylül ayında imzalanan mutabakatla bölgenin ağır silahlardan ve radikal islamcı gruplardan arındırılması hedefi büyük ölçüde gerçekleştirilememişti. ABD'nin Rusya'nın hava kontrolündeki bölgede iki yıllık aradan sonra hava saldırısı düzenlemesi dikkat çekti.

Saldırı ne anlama geliyor?

Suriye analisti Sam Heller ABD'nin Başkan Donald Trump iktidara geldiğinden bu yana İdlib hava sahasından dışlandığına dikkat çekerek "Bu son hava saldırısı yeni bir uzlaşmaya varıldığı konusunda bir sinyal mi yoksa ABD özellikle bu militanları bombalamak için çok acil bir ihtiyaç mı duydu net değil” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Japonya'da yapılan G20 Zirvesi'nde bir araya gelmiş, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov AFP'ye yaptığı açıklamada saldırı ile zirvedeki görüşme arasında bağlantı olmadığını kaydetmişti.