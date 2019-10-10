ABD İki Yüksek Profilli IŞİD’liyi Suriye’den Çıkardı

Reuters haber ajansına konuşan bir başka Amerikalı yetkili de Suriye’den çıkarılan IŞİD üyelerinin “The Beatles” takma adlı İngiliz IŞİD savaşçılarından oluşan gruba mensup olduklarını doğruladı. Bu gruba mensup IŞİD savaşçıları terör örgütünün rehin aldığı Batı ülkelerinin vatandaşlarının öldürüldüğü propaganda videolarında yer almıştı.

Reuters haber ajansına konuşan ancak adını vermeyen Amerikalı bir yetkili iki IŞİD militanının güvenli bir yerde tutulduğunu söyledi ancak başka ayrıntı vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump’a Çarşamba günü Beyaz Saray’da bir ödül töreni sırasında Türkiye’nin Suriye operasyonuna ilişkin soruları cevaplarken bölgede tutulan IŞİD mahkumlarının kaçma ihtimali soruldu.

Trump bir grup IŞİD savaşçısının Suriye’den çıkarıldığını söyledi ancak sayı vermedi. IŞİD mahkumlarının kaçma ihtimali konusundaki bir soruya da “Avrupa’ya kaçacaklar. Oraya gitmek isteyecekler. Evlerine gitmek istiyorlar. Ama Avrupa onları bizden almak istemedi. Onlara verebilirdik. Onlar da bunları yargılayabilir, istediklerini yapabilirlerdi” yanıtını verdi.

Başkan Trump IŞİD’in coğrafi olarak Suriye’de yenilgiye uğratılmasının ardından Suriye Demokratik Güçleri’nin gözetiminde tutulan yabancı savaşçıların geldikleri ülkelere gönderilmeleri gerektiğini savunmuş, bunun için de Avrupa ülkelerine kendi vatandaşı olan yabancı savaşçıları alarak yargılamalarını talep etmişti.

