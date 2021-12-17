ABD, ikisi Türkiye'den 37 şirkete ihracat kısıtlaması getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Çin, Gürcistan ve Malezya'dan 37 şirketi ihracat kısıtlamaları getirdiği şirketler listesine ekledi.

Kısıtlama getirilen şirketlerden Gensis Mühendislik isimli şirketin hem Gürcistan hem de Türkiye'de adresi bulunurken, Vangurd Tec Makina Sanayi İthalat isimli diğer şirket ise yalnızca Türkiye'de kayıtlı.

Söz konusu bu iki şirketin ABD ihracat kontrollerini ihlal ettiğini belirten bakanlık, bu ihlaller neticesinde ise ABD menşeili ürünlerin İran'a girdiğini ve şirketlerin İran savunma sanayiine maddi destek sağladığını belirtti.

Çinli şirketlere yönelik uygulanan kısıtlamaların ise şirketlerden bazılarının Çin'in askeri modernizasyonuna destek sunduğu gerekçesiyle alındığı belirtildi.

ABD, Kasım ayında da 12'si Çin'den 27 şirketi, ulusal güvenlik ve dış politika konularındaki tereddütlerini gerekçe göstererek kara listeye almış ve ticari sınırlama getirilen şirketlerin bazılarının Çin ordusunun kuantum bilişim programının geliştirilmesine yardımcı oldukları belirtilmişti.

Çinli telekom devi Huawei, benzer gerekçelerle listeye 2019 yılında eklenmişti.

Bu önlemden sonra Huawei'nin ana tedarikçilerinden bazılarına erişimi imkansız hale gelmiş ve şirketin cep telefonu üretimi zorlaşmıştı.

Çin hükümeti daha önce endüstriyel casusluk faaliyetlerine karıştığı iddialarını yalanlamıştı.

Öte yandan yapay zeka şirketi Sensetime'a da geçtiğimiz hafta ABD tarafından yatırım yasağı kondu.