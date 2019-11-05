ABD iklim anlaşmasından resmen çekiliyor

ABD, 4 Kasım 2020’de anlaşmadan tamamen çekilmiş olacak.Karbon emisyonu fazla olan petrol ve doğal gaz sektöründe öncü ABD Paris İklim Anlaşması'ndan resmen çekilmek için ilk adımı attı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün resmi başvuruyu Birleşmiş Milletler'e (BM) ilettiklerini açıkladı. ABD, 4 Kasım 2020'de anlaşmadan resmen çekilmiş olacak ve böylelikle 200 ülkenin imzaladığı anlaşmanın dışında kalan tek ülke olacak.

Dışişleri Bakanı Pompeo dün Twitter'da yaptığı açıklamada atılan adımı doğruladı ve ABD'nin son yıllarda enerji üretimini artırsa da karbon emisyonunu azalttığına dikkat çekti.

Pompeo, "ABD, tüm emisyonları azaltmada, direnç geliştirmede, ekonomimizi büyütmede ve vatandaşlarımız için enerji sağlamada elde ettiği rekorla dünya lideri olarak yaptıklarıyla gurur duyuyor. Bizimki gerçekçi ve pragmatik bir model" dedi.

Fransa'dan tepki

Fransa, ABD'nin iklim anlaşmasından resmen çekilmek için attığı adıma tepki gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinde ona eşlik eden bir cumhurbaşkanlığı yetkilisi, "Bundan üzüntü duyuyoruz ve bu durum, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik üzerine Fransız-Çin ortaklığını daha da gerekli hale getiriyor" açıklamasında bulundu.