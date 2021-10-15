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  4. ABD İklim Değişikliğinin Ekonomik Risklerini Değerlendiriyor

ABD İklim Değişikliğinin Ekonomik Risklerini Değerlendiriyor

15.10.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim değişikliğinden kaynaklanan ekonomik riskleri değerlendirmeye alan Biden yönetimi, finans, sigorta ve konut piyasalarını ve Amerikalı ailelerin tasarruflarını korumaya yönelik 40 sayfalık bir rapor yayınladı

WASHINGTON

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