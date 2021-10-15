ABD İklim Değişikliğinin Ekonomik Risklerini Değerlendiriyor

İklim değişikliğinden kaynaklanan ekonomik riskleri değerlendirmeye alan Biden yönetimi, finans, sigorta ve konut piyasalarını ve Amerikalı ailelerin tasarruflarını korumaya yönelik 40 sayfalık bir rapor yayınladı
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