ABD İklim Gösterileriyle Ayakta

Dünya çapında düzenlenen ‘Geleceğimiz İçin Cuma Günleri’ hareketi kapsamındaki iklim grevine Amerika genelinde yüzbinlerce genç ve yetişkin çevre aktivisti katıldı. Göstericiler yetkilileri iklim değişikliğiyle mücadelede acilen göreve çağırdı. Amerika genelinde başkent Washington’un yanısıra, New York, Boston, Chicago, Madison, Phoenix and Seattle gibi büyük kentlerde de kitleleri sokaklara çeken iklim grevinde göstericiler, yetkililerin iklim kriziyle mücadele için acilen ve etkin bir şekilde harekete geçmesini talep etti. 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’in geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Cuma günleri okula gitmeyip, İsveç parlamentosu önünde oturma eylemi düzenleyerek başlattığı protestoya destek veren gençlerin sayısı dünyada milyonları aştı. Bu hareket, Amerika’da da Fridays For Future (Geleceğimiz İçin Cuma Günleri), Zero Hour (Sıfır Saat), OneMillionOfUs (1 Milyonumuz), 350.org, DC Youth Climate Strike (DC Gençlik İklim Grevi), National Children’s Campaign (Ulusal Çocuk Kampanyası) ve Our Children’s Trust (Çocuklarımızın Güveni) başta olmak üzere çeşitli grup ve kurumların organizasyonuyla daha da geniş kitlelere ulaştı.

New York’ta iklim değişikliği yürüyüşüne 1,5 milyon kişi katıldı New York’taki iklim değişikliği yürüyüşüne katılanlar sabah erken saatlerde Foley Meydanı’nda toplandı. Çok sayıda New Yorklu öğrenci iklim değişikliğine karşı verilen küresel mücadelenin sembol ismi olan 16 yaşındaki Greta Thunberg liderliğinde yürümek için meydanı doldurdu. Gençlere aileleri de eşlik etti. Yaklaşık üç saat süren yürüyüşe 1,5 milyon kişinin katıldığını bildirildi. Yetkililer, ailelerinin izni olmak koşuluyla Cuma günü protestoya katılmak isteyen öğrencilerin derslere girmemesine izin verdi. Ancak Perşembe günü devlet okullarında çalışan öğretmenlerin protestoya katılmaları yasaklandı. Bu nedenle öğretmenleriyle protestoya katılmayı planlayan çok sayıda öğrenci alanları dolduramadı. Protestocular, Broadway Caddesi’nden Özgürlük Anıtı’nın önündeki Battery Park’a kadar yürüdü. Parkta çeşitli dans gösterileri yapıldı. Yoğun güvenlik tedbirleri altında yapılan yürüyüş için güzergahındaki bazı yollar kapatıldı.

16 yaşındaki genç eylemci Greta Thunberg, kendisinden ilham alan New Yorklu öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı. Washingtonlu ilkokul öğrencileri: “Geleceğimizi çalmayın” Washington’daki John Marshall Parkı’nda toplanarak taleplerini kitlesel bir şekilde dile getirmek amacıyla Kongre binasına yürüyüş düzenleyen ve aralarında ilkokul öğrencilerinin de olduğu göstericiler ‘Ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi’; ‘Gezegeni kurtarın’, ‘Geleceğimizi çalmayın’ gibi sloganlar attı. Göstericilerden bazıları ‘B gezegeni yok’ yazılı, bazıları da ‘Benim dünyam yanıyor, ya senin ki?’ yazılı pankartlar taşıdı. Washington’a komşu Maryland eyaletinde toplanan bir grup rahibe de iklim grevinde göstericilere destek verdi. Göstericilerin genel talebi yönetimlerin iklim krizi başta olmak üzere çevreyle ilgili diğer sorunlara da somut ve yasal çözüm getirmeleri. Washington’daki iklim grevinde öne çıkarılan taleplerin başında şunlar yer aldı: Temsilciler Meclisi Demokrat Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ile Demokrat Senatör Ed Markey’nin, iklim değişikliğine neden olan insan kaynaklı faaliyetlerin durdurulmasını kapsayan yasa tasarısı Yeşil Yeni Anlaşma’nın onaylanması, biyoçeşitliliğin korunması, Amerikalı yerli halkların toprak haklarına saygı gösterilmesi, sürdürülebilir tarımın sağlanması ve yanlış çevre politikalarından en fazla etkilenen yoksul kesim için adaletin sağlanması.