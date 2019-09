ABD İklim Gösterileriyle Ayakta

Dünya çapında düzenlenen ‘Geleceğimiz İçin Cuma Günleri’ hareketi kapsamındaki iklim grevine Amerika genelinde yüzbinlerce genç ve yetişkin çevre aktivisti katıldı. Göstericiler yetkilileri iklim değişikliğiyle mücadelede acilen göreve çağırdı.

Amerika genelinde başkent Washington’un yanısıra, New York, Boston, Chicago, Madison, Phoenix and Seattle gibi büyük kentlerde de kitleleri sokaklara çeken iklim grevinde göstericiler, yetkililerin iklim kriziyle mücadele için acilen ve etkin bir şekilde harekete geçmesini talep etti.

16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’in geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Cuma günleri okula gitmeyip, İsveç parlamentosu önünde oturma eylemi düzenleyerek başlattığı protestoya destek veren gençlerin sayısı dünyada milyonları aştı.

Bu hareket, Amerika’da da Fridays For Future (Geleceğimiz İçin Cuma Günleri), Zero Hour (Sıfır Saat), OneMillionOfUs (1 Milyonumuz), 350.org, DC Youth Climate Strike (DC Gençlik İklim Grevi), National Children’s Campaign (Ulusal Çocuk Kampanyası) ve Our Children’s Trust (Çocuklarımızın Güveni) başta olmak üzere çeşitli grup ve kurumların organizasyonuyla daha da geniş kitlelere ulaştı.