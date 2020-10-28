ABD İlaç Depoluyor Avrupa Aşı Alarmında

ABD hükümeti, Corona virüsüne karşı geliştirilen deneysel antikor tedavisinin yaklaşık 1 milyon dozunu güvence altına almak için ilaç firması Eli Lilly ile 1 milyar 190 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Eli Lilly’nin antikor tedavisi, Ekim ayı başında Corona virüsüne yakalanan Başkan Donald Trump'ın aldığı ilaca benziyor.

Şirket, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) acil kullanım izni aldıktan sonra iki ay içinde, hükümetin 375 milyon dolar ödediği 300 bin doz ilacın teslimatına başlayacağını açıkladı.

ABD Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ely Lilly’den ilave 650 bin ampul ilaç için 812 milyon 500 bin dolarlık alım seçeneğine sahip olduklarını bildirdi.

Sözleşmeye göre doz başına fiyat 1.250 dolar; ancak hükümet tarafından satın alınan ilaç, Amerikalı hastalara ücretsiz olarak verilecek.

ABD ayrıca, Trump yönetiminin ‘Işık Hızı Ötesi Operasyon’ programı kapsamında AstraZeneca ve Regeneron Pharmaceuticals ile antikor tedavileri için anlaşmalar imzaladı.

Regeneron ile yapılan anlaşma üretim maliyetini kapsarken, AstraZeneca ile imzalanan anlaşma, geliştirme desteğini de içeriyor.