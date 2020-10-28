ABD İlaç Depoluyor Avrupa Aşı Alarmında

ABD hükümeti, Corona virüsüne karşı geliştirilen deneysel antikor tedavisinin yaklaşık 1 milyon dozunu güvence altına almak için ilaç firması Eli Lilly ile 1 milyar 190 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Eli Lilly’nin antikor tedavisi, Ekim ayı başında Corona virüsüne yakalanan Başkan Donald Trump'ın aldığı ilaca benziyor.
Şirket, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) acil kullanım izni aldıktan sonra iki ay içinde, hükümetin 375 milyon dolar ödediği 300 bin doz ilacın teslimatına başlayacağını açıkladı.
ABD Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ely Lilly’den ilave 650 bin ampul ilaç için 812 milyon 500 bin dolarlık alım seçeneğine sahip olduklarını bildirdi.
Sözleşmeye göre doz başına fiyat 1.250 dolar; ancak hükümet tarafından satın alınan ilaç, Amerikalı hastalara ücretsiz olarak verilecek.
ABD ayrıca, Trump yönetiminin ‘Işık Hızı Ötesi Operasyon’ programı kapsamında AstraZeneca ve Regeneron Pharmaceuticals ile antikor tedavileri için anlaşmalar imzaladı.
Regeneron ile yapılan anlaşma üretim maliyetini kapsarken, AstraZeneca ile imzalanan anlaşma, geliştirme desteğini de içeriyor.
Aşılar, pandemiyi sona erdirmek için kritik görülürken, hükümetler virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve ekonomik faaliyeti başlatmak için diğer etkili tedavilere giderek daha fazla yoğunlaşıyor.
Eli Lilly, bu ayın başında FDA’e, ilacın hafif ila orta şiddette Corona hastalarını tedavi etmek üzere acil kullanım izni için bir talepte bulunmuştu. İlacın, daha sonra hastalığın ileri aşamasında hastalara fayda sağlamadığı ortaya çıkmıştı.
Reuters haber ajansı da, ABD ilaç müfettişlerinin, antikor tedavisini üretmek için çalışmalarını hızlandıran bir Eli Lilly fabrikasında ciddi kalite kontrol sorunları ortaya çıkardıklarını bildirmişti.
Şirketin antikor tedavisi, Trump'a verilen Regeneron ilacına benziyor. Bu tedaviler, vücut tarafından bir enfeksiyona karşı savaşmak için oluşturulan antikorlardan üretilen monoklonal antikorlar adı verilen bir ilaç sınıfına ait.
AB de hazırlanıyor
Öte yandan Avrupa yine pandeminin merkez üssü haline gelirken, AB Komisyonu, üye ülkeleri, virüsle mücadele için daha fazla ve daha koordineli bir şekilde yapmaya çağırdı.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen düzenlediği basın toplantısında, "Durum çok ciddi, ancak herkes sorumluluğunu üstlenirse virüsün yayılmasını yine de yavaşlatabiliriz" dedi.
Von der Leyen, olası aşıların AB ülkelerine dağıtımının ciddi şekilde Nisan ayında başlayabileceğini ve aşılama stratejilerinin en durumu kritik olanlara öncelik vermesi gerektiğini söyledi.
Von der Leyen bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok sayıda malzemenin dağıtımı Nisan ayında başlayacak," dedi ve en iyi senaryoda şirketlerin AB'ye ayda 50 milyona kadar aşı teslim edebileceğini kaydetti.
Hafta başında bir AB Komisyonu yetkilisi, AB diplomatlarına, 2022 yılına kadar AB'nin 450 milyonluk nüfusunun tamamı için yeterli aşının bulunmayacağını söylemişti.
Komisyon Çarşamba günü yaptığı açıklamada, AstraZeneca, Sanofi ve Johnson & Johnson'dan alınacak potansiyel aşıları güvence altına almak için şu ana kadar yaklaşık 1 milyar Euro (1,2 milyar dolar) peşin ödeme yaptığını açıkladı. Bu meblağ da, Johnson & Johnson'a 360 milyon Euro tutarında bir peşin ödeme yapıldığını ortaya koydu; bu rakam daha önce açıklanmamıştı.
Komisyon, Moderna, Pfizer ve CureVac ile yapılan ön görüşmelerin de 1 milyar 450 milyon Euro’luk bir ilave peşin ödeme kapsadığını bildirdi.
AB Komisyonu, ilkbaharda salgının başlangıcında Birliği zorlayan yeni tıbbi ekipman kıtlığı risklerinden kaçınmak amacıyla, şırıngalar ve dezenfektanlar gibi insanları aşılamak için gereken malzemelerde ortak tedarik başlattığını açıkladı.
Komisyon ayrıca, tıbbi ekipman ithalatına uygulanan gümrük vergileri ve satış vergilerinin geçici olarak askıya alınmasını Nisan ayına kadar uzattı. Komisyon, AB ülkelerinin Corona virüsü test kitlerini ve aşılarını da satış vergisinden muaf tutabileceğini söyledi.
2019’un Aralık ayında ilk defa Çin’de görüldüğü bildirilen ve tüm dünyaya yayılan Corona virüsü salgını hız kesmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) son yedi günde küresel çapta 2 milyon 800 binden fazla yeni vakanın kayda geçtiğini, 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
WHO, en fazla vakanın üst üste ikinci haftada da Avrupa’da görüldüğünü bildirdi. Avrupa’da bir önceki haftaya göre yüzde 33 artan vaka sayısı, geçen hafta 1 milyon 300 bini aştı.