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ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

DÜNYA HABERLERİ  | 26.09.2018 09:26 | Son Güncelleme

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İran'dan ABD'ye, vatandaşlarına veya müttefiklerine herhangi bir zarar gelmesi halinde gerçekten kıyametin kopacağını söyledi: "Açık bir mesaj veriyorum: Sizi izliyoruz ve peşinizden geleceğiz."

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden ateş püskürdüğü İran'a Washington'dan yeni salvolar var.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ı çok sert bir dille uyardı. Bolton, Tahran yönetiminden ABD'ye, vatandaşlarına veya müttefiklerine bir zarar gelmesi halinde kıyametin kopacağını söyledi.

Danışman Bolton, "Tahran'daki mollaların kanlı rejimi; yalana, hileye ve kandırmaya devam ederse, sonucunu ciddi şekilde görür. Eğer bize, müttefiklerimize ve partnerimize sorun yaratırsanız, açıkçası kıyamet kopar. Açık bir mesaj veriyorum: Sizi izliyoruz ve peşinizden geleceğiz" dedi.

ABD lideri Trump, dün akşam BM 73. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran'ı 'dünyada terörizmin önde gelen sponsoru' olarak niteledi.

Trump, "Tüm uluslardan, saldırganlığı devam ettiği sürece İran rejimiyle bağlantılarını kesmelerini istiyoruz. Dünyanın terörizmin önde gelen sponsorunun dünya üzerinde herhangi bir kente nükleer saldırı düzenleyebilme imkanına sahip olmasına izin veremeyiz" dedi.

ABD, 2015 yılında P5+1 ülkeleri ile İran arasında imzalanan tarihi nükleer anlaşmadan bu yıl içinde ayrıldı ve İran'a yeni yaptırımlar getirdi. Kasım ayında yaptırımların ikinci bölümü hayata geçecek.

Tahran yönetimi ise, Ahvaz kentinde hafta sonu gerçekleşen saldırıdan sonra ABD'yi hedef alıyor. Devrim Muhafızları, 'ölümcül ve unutulmaz' bir intikam alınacağını duyurdu.

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ABD İRAN John Bolton Ortadoğu kıyamet kopacak Ulusal Güvenlik danışmanı

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