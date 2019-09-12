HABER

"ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret için yoğun çalışıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 19:46 | Son Güncelleme

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Nail Olpak: - “Türkiye ve ABD başkanlarının ortaya koyduğu, ikili ticareti, 20 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda yoğun çalışıyoruz” - “Perşembe günü uzun zamandır ilk defa, Türkiye’de bir Amerika Kongre üyesini ve beraberindeki heyeti, DEİK’te ağırladık”

BERLİN (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Nail Olpak, ABD ile hep anlaşmazlıkların konuşulduğu belirterek, “Türkiye ve ABD başkanlarının ortaya koyduğu, ikili ticareti, 20 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda yoğun çalışıyoruz.” dedi.

Olpak, DEİK çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen, Avrupa Girişimci Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında Türkiye’de gelişme gösteren ekonomik göstergelere işaret eden Olpak, enflasyon ve cari dengede iyileşme olduğunu ve Merkez Bankası’nın faiz konusunda proaktif davranarak faizi aşağı çektiğini söyledi.

Olpak, DTİK olarak yoğun “ticari diplomasi” yaptıklarının altını çizerek, “Perşembe günü uzun zamandır ilk defa, Türkiye’de bir Amerika Kongre üyesini ve beraberindeki heyeti, DEİK’te ağırladık.” diye konuştu.

ABD ile hep anlaşmazlıkların konuşulduğunu belirten Olpak, “Türkiye ve ABD başkanlarının ortaya koyduğu, ikili ticareti 20 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda yoğun çalışıyoruz.” dedi.

Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un, “Türkiye’ye yüzde 50-50 ticaret için geliyorum.” dediğini hatırlatan Olpak, “Bakan, Cuma günü geldi, Çarşamba günü ayrıldı. Sektör sektör, ticareti konuştu.” ifadesini kullandı.

DEİK Başkanı Olpak, Almanya ile Türkiye’nin karşılıklı ticaretinin yaklaşık olarak 40 milyar dolara doğru yol aldığını belirterek, “Üzerinde çok konuştuğumuz, Alman şirketlerini satın alma veya ortaklıklarla ilgili, DEİK Türk-Alman İş Konseyimiz ve karşı kanat kuruluşumuz NUMOW’un bir çalışması olduğunu da belirterek, konuyu tekrar dikkatinize sunarım."diye konuştu.

Olpak, Çarşamba günü İstanbul’da “Brexit Sürecinde Türkiye: Riskler ve Fırsatlar” adlı raporlarını kamuoyuna açıklayacaklarını da bildirdi.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Değişen avlanma derinliği yasağı tartışmasıDeğişen avlanma derinliği yasağı tartışması
Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralıTeröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak: ABD DEİK ticaret

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Son dakika: Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Panik anları! Alev alev yandı

Panik anları! Alev alev yandı

Son dakika: Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı

Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı

Annesi ve kız kardeşini rehin aldı! Korku dolu anlar

Annesi ve kız kardeşini rehin aldı! Korku dolu anlar

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.