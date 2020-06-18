ABD ile AB Arasında “Google Vergisi” Gerginliği

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyelerinin vergi konusunda bir anlaşmaya varmak üzere olduğunu söyleyen Fransa Maliye Bakanı Le Marie, “ABD’nin bu mektubu tüm OECD üyelerine karşı bir kışkırtmadır” dedi.

Amerika Hazine Bakanı Steve Mnuchin’in Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere maliye bakanlarına gönderdiği mektubu Financial Times duyurmuştu. Mektupta Amazon ve Google gibi internet devlerinin de aralarında bulunduğu büyük internet şirketlerine uygulanacak dijital vergilerle ilgili yürütülen müzakerelerden Amerika’nın çekildiği bildirilmişti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie, Fransız Inter radyosuna yaptığı açıklamada, Amerikan yönetiminin çekilme kararını “kışkırtma” olarak niteleyerek, ABD’nin bu hamlesine rağmen vergi uygulamasının süreceğini kaydetti.

Avrupa ülkeleri, Trump yönetiminin Google ve Facebook gibi internet devlerine uygulanacak vergilerin görüşüldüğü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) müzakerelerinden çekilmesine sert tepki gösteriyor.

Avrupa’da Google, Amazon, Facebook gibi teknoloji firmaları, vergilerinin çoğunu, genel merkezlerinin bulunduğu AB ülkelerine ödüyor. Ancak bu firmalar, büyük ve karlı faaliyetler yürüttükleri ülkelerdeyse elde ettikleri kazançtan çok daha az vergi ödüyor.

Birçok internet devinin Avrupa genel merkezi İrlanda'nın başkenti Dublin'de yer alıyor.

Küresel vergi kurallarının dijital çağa uyarlanmasını öngören müzakerelerde OECD üyesi 140 ülke yer alıyor ve 2020 sonuna kadar bir anlaşmaya varılması hedefleniyor.

Fransız yasaları, yıllık geliri küresel ölçekte 750 milyon Euro ve Fransa içinde 25 milyon Euro olan dijital firmaların yüzde 3 oranında vergi ödemesini öngörüyor. Bu vergiler genelde “Google ya da Amazon vergisi” olarak anılıyor.

Çanta ve şampanyaya gümrük vergisi tehdidi

Trump yönetimi, Fransa’nın bu uygulamasına yanıt olarak Fransa’dan ithal edilen çanta ve şampanya gibi ürünlere gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu. Amerika, son olarak aralarında İngiltere, İtalya ve İspanya’nın da bulunduğu dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeler hakkında inceleme başlatmıştı.