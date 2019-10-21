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Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

21.10.2019 09:15 | Son Güncelleme

ABD’nin Avrupa Birliği’nden ithal edilen uçaklarla, şarap, peynir ve viski gibi ürünlere yönelik ek vergi uygulaması yürürlüğe girdi. Fransa Maliye Bakanı Le Maire, AB’nin karşı önlemler alabileceği uyarısında bulundu.

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Avrupa Birliği (AB) ürünlerine uygulamaya karar verdiği 7,5 milyar dolar hacmindeki ek vergiler Cuma günü yürürlüğe girdi. Bu kapsamda AB'den uçak ithalatına yüzde 10, şarap, peynir ve viski gibi yiyecek içeceklere de yüzde 25 oranında ek vergi uygulanacak. Uçaklara getirilen ek verginin arka planında Avrupa ülkelerinin, kendi uçak endüstrisine, özellikle de Airbus'a yönelik teşvikleri yatıyor.

FRANSIZ BAKANDAN "KARŞI ÖNLEM" UYARISI

Gece yarısından itibaren yürürlüğe giren ek vergiler daha önce Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından onaylanmış, ve uçak üreticisi Airbus'ın anlaşmalara aykırı bir biçimde teşviklerden yararlandırılması sebebiyle ABD'ye 7,5 milyar dolar ek vergi koyma hakkı tanınmıştı.

ABD'nin başkenti Washington'da Amerikalı mevkidaşı Steve Mnuchin ile Perşembe günü bir araya gelen Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, buluşmanın ardından yaptığı açıklamada, söz konusu ek vergi uygulamasının "ekonomik ve siyasi anlamda çok olumsuz sonuçlar doğuracağını" dile getirdi. ABD'yi ticaret savaşlarında yeni bir cephe açmama konusunda uyaran Le Maire ayrıca, Avrupa Birliği'nin DTÖ çerçevesi içinde karşı önlemler almaya hazır olduğunun da altını çizdi.

SIRADA AVRUPA'DA ÜRETİLEN OTOMOBİLLER Mİ VAR?

Yaklaşık bir buçuk yıldır amansız bir ticaret savaşı içinde olan dünyanın en büyük iki ekonomik gücü, Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD, geçtiğimiz hafta yaptıkları görüşmelerle, aralarındaki sorunların bir kısmını bertaraf etmeyi başarmışlardı.

ABD ile AB arasındaki ticari ilişkiler, daha önce Wahington tarafından yürürlüğe konan ve halihazırda uygulanan Avrupa çeliği ile alüminyumuna yönelik ek vergiler sebebiyle zor bir dönemden geçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ayrıca bir süre önce Avrupa'dan ithal edilen otomobillere de ek vergi konabileceğini dile getirmişti. Böyle bir uygulamanın özellikle Alman üreticileri önemli ölçüde etkileyeceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD AB ticaret savaşı

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