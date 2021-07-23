"ABD ile Birliklerin Çekilmesi Konusunda Anlaşmayı Umuyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Washington’da biraraya geliyor. Başkan Joe Biden da Pazartesi günü Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’yi Beyaz Saray’da ağırlayacak. Amerika’nın Sesi’ne özel söyleşi veren Fuad Hüseyin, ABD birliklerinin Irak’tan çekilmesi konusunda bugün bir anlaşmaya varmayı beklediklerini dile getirdi.

Amerika’nın Sesi’nden Muteber Şirwani'ye özel bir söyleşi veren Hüseyin, iki taraf arasındaki görüşmelerin içeriği, olası anlaşma sonrasında ABD askerlerinin durumu ve IŞID’la mücadele konusundaki soruları yanıtladı.

VOA

