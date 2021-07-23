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  4. "ABD ile Birliklerin Çekilmesi Konusunda Anlaşmayı Umuyoruz"

"ABD ile Birliklerin Çekilmesi Konusunda Anlaşmayı Umuyoruz"

23.07.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'nın Sesi'ne özel bir demeç veren Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le görüşmelerinde Amerikan muharip birliklerinin ülkeden çekilmesi konusunda bir anlaşmaya varmayı umduklarını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Washington’da biraraya geliyor. Başkan Joe Biden da Pazartesi günü Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’yi Beyaz Saray’da ağırlayacak. Amerika’nın Sesi’ne özel söyleşi veren Fuad Hüseyin, ABD birliklerinin Irak’tan çekilmesi konusunda bugün bir anlaşmaya varmayı beklediklerini dile getirdi.

Amerika’nın Sesi’nden Muteber Şirwani'ye özel bir söyleşi veren Hüseyin, iki taraf arasındaki görüşmelerin içeriği, olası anlaşma sonrasında ABD askerlerinin durumu ve IŞID’la mücadele konusundaki soruları yanıtladı.

VOA

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