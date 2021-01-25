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ABD ile Çin arasında gerginlik tırmanıyor

25.01.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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ABD ile Çin arasında gerginlik tırmanıyor

ABD’nin Güney Çin Denizi'ne uçak gemisi sevk etmesine Çin’den tepki geldi.

Pekin, ABD’yi yeni bir gerginliği başlatmaması yönünde uyardı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında Tayvan ve Güney Çin Denizi ile ilgili yaşanan gerginlik ABD Başkanı Joe Biden'in göreve başlamasının ilk günlerinde tırmanışa geçti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, pazartesi günü Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in Güney Çin Denizi'ne gönderilmesini, "Bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden bir güç gösterisi" sözleriyle eleştirdi.

Sözcü ayrıca ABD'nin Pekin'e yönelik, Tayvan üzerindeki askeri, ekonomik ve diplomatik baskısını durdurma talebini de reddetti. Lijian, Tayvan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olduğu yönündeki resmi tutumun bir kez daha altını çizdi. Sözcü, Pekin'in dış güçlerin müdahalesine şiddetle karşı olduğunu ifade ederek, Çin'in sadece "tek devlet prensibi" doğrultusunda diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

Çin savaş uçakları Tayvan semalarında

ABD'nin Çin'den Tayvan'a yönelik "sindirme" girişimlerini durdurma talebine Pekin askeri güç gösterileri ile yanıt vermişti. Sekiz bombardıman uçağı ve dört savaş uçağı ile Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine (ADİZ) giren Çin, bölgede Tayvan hava savunmasını test etmişti. Çin'in son eyleminin, bölgede son zamanlarda giderek artan askeri faaliyetlerin en büyüğü ve en kapsamlısı olduğu belirtiliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'yi Çin ile ABD arasındaki ilişkilere zarar vermemek için Tayvan'daki bağımsızlık güçlerine "yanlış sinyaller" göndermemeye çağırdı. Pekin'in tehditlerine rağmen Tayvan kendini bağımsız bir devlet olarak görüyor ve dünyada daha fazla ülke tarafından diplomatik anlamda tanınma arayışını sürdürüyor. Ancak uluslararası arenada güçlü olan Çin, Tayvan‘ın bu yöndeki girişimlerini bugüne dek büyük oranda boşa çıkarmayı başardı.

Pekin, ABD'de yeni başkanın göreve başlaması nedeniyle Washington'da düzenlenen törene ilk kez ABD'deki Tayvan temsilcisinin davet edilmesinden rahatsız. ABD Tayvan ile ilişkilerini Trump zamanında geliştirmiş, ve bu ülke ile ilk defa resmi temaslarda bulunmuştu.

AP,Reuters / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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