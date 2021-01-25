ABD ile Çin arasında gerginlik tırmanıyor

Pekin, ABD’yi yeni bir gerginliği başlatmaması yönünde uyardı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında Tayvan ve Güney Çin Denizi ile ilgili yaşanan gerginlik ABD Başkanı Joe Biden'in göreve başlamasının ilk günlerinde tırmanışa geçti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, pazartesi günü Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in Güney Çin Denizi'ne gönderilmesini, "Bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden bir güç gösterisi" sözleriyle eleştirdi.

Sözcü ayrıca ABD'nin Pekin'e yönelik, Tayvan üzerindeki askeri, ekonomik ve diplomatik baskısını durdurma talebini de reddetti. Lijian, Tayvan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olduğu yönündeki resmi tutumun bir kez daha altını çizdi. Sözcü, Pekin'in dış güçlerin müdahalesine şiddetle karşı olduğunu ifade ederek, Çin'in sadece "tek devlet prensibi" doğrultusunda diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

Çin savaş uçakları Tayvan semalarında

ABD'nin Çin'den Tayvan'a yönelik "sindirme" girişimlerini durdurma talebine Pekin askeri güç gösterileri ile yanıt vermişti. Sekiz bombardıman uçağı ve dört savaş uçağı ile Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine (ADİZ) giren Çin, bölgede Tayvan hava savunmasını test etmişti. Çin'in son eyleminin, bölgede son zamanlarda giderek artan askeri faaliyetlerin en büyüğü ve en kapsamlısı olduğu belirtiliyor.