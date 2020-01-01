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  4. ABD ile Çin arasında "pastör" gerilimi

ABD ile Çin arasında "pastör" gerilimi

01.01.2020 06:32 | Son Güncelleme

Washington, Çin'de "devleti yıkmaya teşvik etme" suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası verilen pastörün serbest bırakılmasını istedi.

ABD ile Çin arasında "pastör" gerilimi

Çinli pastör Wang Yi'nin Pazartesi günü Çin'de görülen davada "devleti yıkmaya teşvikten" 9 yıl hapis cezası almasına Washington tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Pastör Wang Yi'nin din özgürlüğü için yaptığı barışçıl eylemleriyle bağlantılı olarak kapalı kapılar ardında yargılanması ve 9 yıl hapis cezası almasıyla dehşete düştük." açıklaması yaptı.

Ortagus, açıklamasına " Bu karar, Pekin'in Çinli Hristiyanlara ve diğer dinlere mensup kişilere uyguladığı baskıları artırdığının bir başka örneği. Çin'e uluslararası anlaşmalarda ve kendi anayasasında belirtilen din özgürlüğüne dair verdiği taahhütleri yerine getirmesi çağrısı yapmaya devam edeceğiz." diye devam etti.

Wang Yi, Çin'de yasal lisansı olmadan faaliyet gösteren en popüler kiliselerden birine Aralık 2018'de yapılan baskında, birçok kilise üyesi ve din adamıyla birlikte gözaltına alınmıştı.

Bir sene içinde gözlatına alınan diğer kişiler serbest bırakıldı ancak Wang Yi, görülen davanın sonucunda 9 yıl ceza aldı.

Çin anayasasında din özgürlüğü garanti altına alınıyor ancak 6 yıl önce Şi Cinping devlet başkanı olduğundan bu yana, Komunist Parti iktidarına tehdit olarak görülen farklı dinlere yönelik baskı arttı.

Çin kanunlarına göre ibadet yerleri ve dini merkezler, hükümetin onayıyla yasal bir statü almak zorunda. Ancak birçok kilise, gözetimden uzak kalmak için lisans almayı reddediyor.

Wang Yi, yıllardır başkan Şi Cinping'I açıkça eleştiren nadir din adamlarından biri. 2006'da ABD'ye giderek dönemin ABD Başkanı George Bush'la görüşmüş ve Çin'deki din özgürlüğü mücadelesine destek vermesini istemişti.

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