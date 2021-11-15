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ABD ile Çin arasında sanal zirve

15.11.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping bugün sanal bir zirvede bir araya gelecek.

Zirvede Tayvan sorununun yanı sıra ticaret, teknoloji gibi ilişkileri etkileyen konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping bugün ilk sanal zirvesini gerçekleştirecek.

Beyaz Saray'dan zirve ile ilgili yapılan açıklamada, "İki lider, ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki rekabeti sorumlu şekilde yönetmenin yollarını ve çıkarlarımızın örtüştüğü konularda da iş birliği imkanlarını arayacak" ifadeleri kullanıldı.

Ancak Çin medyasında yer alan haberlere göre, zirvede iki ülke arasında gerginliğe neden olan Tayvan konusu da gündeme gelecek. Çin'de yayınlanan haberlerde, görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in ABD Başkanı Biden'a Tayvan konusunda "geri adım atması için" uyarıda bulunacağı öne sürüldü. Biden, geçen ay yaptığı açıklamada Çin'in egemenliği altındaki Tayvan'ın Çin'in saldırısına hedef olması durumunda Tayvan'a gereken desteği vereceklerini, bu konuda taahhütleri olduğunu söylemişti. Çin Komünist Partisi'nin resmi gazetesi People's Daily tarafından yayınlanan Global Times'ta, "Tayvan sorunu Çin'in nihai kırmızı çizgisidir" ifadeleri yer aldı. Gazetede, ABD'nin "stratejik bir ihtilafı engellemek için Tayvan konusunda geri adım atması ve çekimserliğini göstermesi gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan zirvede ticaret, teknoloji, Sincan ve Çin'deki insan hakları durumu gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Zirve iki lider arasındaki 3. görüşme olacak.

AFP,Reuters/BÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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