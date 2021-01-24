ABD ile Çin arasında Tayvan gerginliği

Çin’in savaş uçaklarını adanın yakınında uçurması üzerine Tayvan’a desteğini yineleyen ABD, bir uçak gemisi grubunu da Güney Çin Denizi'ne gönderdi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çin'in, Tayvan dahil komşularına gözdağı verme çabalarının endişeyle not alındığı" ifade edildi. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın paylaştığı açıklamada, Pekin yönetimine Tayvan'a yönelik olarak askeri, diplomatik ve ekonomik baskıyı sonlandırması çağrısında bulunularak, Tayvan’ın demokratik seçimlerle iş başına gelen temsilcileri ile diyaloğa girme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Washington’ın Tayvan ile bağlarını güçlendirmeye devam ederken, Çin ile söz konusu ada ülkesi arasındaki barışçıl çözümün desteklendiği belirtildi. Pekin ise henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Tayvan Savunma Bakanlığı cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'in, Tayvan’ın Çin'in toprağı olduğunu kabul etmesi için baskı altına alınmak amacıyla, Çin'in Tayvan’ın güneybatısındaki hava sahasına nükleer silah taşınma kapasiteli sekiz bombardıman uçağı ve dört jet uçağı gönderdiğini duyurmuştu.