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ABD ile Çin arasında Tayvan gerginliği

24.01.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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ABD ile Çin arasındaki Tayvan gerginliği tırmanıyor.

Çin’in savaş uçaklarını adanın yakınında uçurması üzerine Tayvan’a desteğini yineleyen ABD, bir uçak gemisi grubunu da Güney Çin Denizi'ne gönderdi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çin'in, Tayvan dahil komşularına gözdağı verme çabalarının endişeyle not alındığı" ifade edildi. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın paylaştığı açıklamada, Pekin yönetimine Tayvan'a yönelik olarak askeri, diplomatik ve ekonomik baskıyı sonlandırması çağrısında bulunularak, Tayvan’ın demokratik seçimlerle iş başına gelen temsilcileri ile diyaloğa girme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Washington’ın Tayvan ile bağlarını güçlendirmeye devam ederken, Çin ile söz konusu ada ülkesi arasındaki barışçıl çözümün desteklendiği belirtildi. Pekin ise henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Tayvan Savunma Bakanlığı cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'in, Tayvan’ın Çin'in toprağı olduğunu kabul etmesi için baskı altına alınmak amacıyla, Çin'in Tayvan’ın güneybatısındaki hava sahasına nükleer silah taşınma kapasiteli sekiz bombardıman uçağı ve dört jet uçağı gönderdiğini duyurmuştu.

ABD uçak gemilerini gönderdi

Öte yandan USS Theodore Roosevelt liderliğindeki ABD uçak gemisi grubunun "denizlerin özgürlüğünü" desteklemek için cumartesi günü Güney Çin Denizi’ne girdiği bildirildi. ABD Ordusu tarafından yapılan açıklamada gemilerin, "denizlerin özgürlüğünü sağlamak ve denizcilik güvenliğini destekleyecek ortaklıklar yapmak amacıyla" rutin operasyonlar çerçevesinde bölgede bulunduğu belirtildi.

Çin'in Tayvan'a yönelik bu adımı ABD'de Joe Biden’ın başkanlık görevine başlamasının hemen ardından geldi. Biden'ın Çin üzerinde, bu konudaki baskıyı azaltması beklenmiyor ancak taraflar arasında diyaloğa dönülmesine destek vereceği tahmin ediliyor. ABD'nin yeni yönetimi Tayvan’a desteğini Washington'daki de facto Tayvan elçisi Hsiao Bi-khim'i Biden'ın yemin törenine çağırarak da göstermişti.

ABD Başkanı Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken, Senato oturumunda yaptığı konuşmada, Çin'in "şüphesiz" ABD için en büyük zorluk olduğunu ifade etmişti. Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Çin Denizi'nde yer alan yaklaşık 24 milyon nüfusa sahip bir ada devleti olan Tayvan'ı, kendine bağlı bir eyalet olarak değerlendiriyor.

AP,Reuters / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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