HABER
  4. ABD ile Çin arasında ticaret savaşının bitirilmesi yönünde ilk imza

ABD ile Çin arasında ticaret savaşının bitirilmesi yönünde ilk imza

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 22:43 | Son Güncelleme

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının bitirilmesine yönelik anlaşmanın ilk aşamasında ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Yardımcı Liu He tarafından ilk imzalar atıldı.ABD’de Başkan Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He arasında ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının bitirilmesine yönelik anlaşmanın ilk aşamasında imzalar atıldı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının bitirilmesine yönelik anlaşmanın ilk aşamasında ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Yardımcı Liu He tarafından ilk imzalar atıldı.
ABD’de Başkan Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He arasında ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının bitirilmesine yönelik anlaşmanın ilk aşamasında imzalar atıldı. Beyaz Saray’da 1. Faz Ticaret Anlaşması olarak adlandırılan anlaşmanın imzalanması sırasında konuşan Trump, "Sadece bir anlaşmayı imzalamıyoruz. Uluslararası ticarette bir değişim noktasını imzalıyoruz" ifadelerini kullandı.
Çin adına görüşmeleri yürüten Çin Devlet Başkanı Yardımcısı ve Baş müzakerecisi Liu He ise anlaşmanın iki ülkenin de yararına olduğunu belirterek "En zor bölüme iyi bir başlangıç" şeklinde yorum yaptı.
Anlaşma, ABD’nin Çin ürünlerine uyguladığı bazı vergilerde hafifletme yapması karşılığında Çin’in de ABD’den daha fazla tarım ürünü almasını ve ABD firmalarının ticari patent ve haklarının korunması konusunda daha ciddi önlemler almasını içeriyor. Anlaşma ile ilgili açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Bu her şey değil" diyerek anlaşmanın ikinci aşamasının da olacağını vurguladı. Mnuchin ayrıca bu anlaşmanın iki ülke arasında yapılan ilk genel kapsamlı ticaret anlaşması olduğunun altını çizdi.
Öte yandan ABD geçtiğimiz ay içerisinde planlanan bazı ürünlere vergi koymaktan vazgeçerek ve bazı ürünlerde de vergiyi yüzde 15’ten yüzde 7.5’e indirerek yumuşama sinyalleri vermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
Irak Başbakanı Abdulmehdi: "Irak, dost ve komşu ülkelerle en iyi ilişkilerini kurmaya çalışıyor"Irak Başbakanı Abdulmehdi: "Irak, dost ve komşu ülkelerle en iyi ilişkilerini kurmaya çalışıyor"
Rusya’nın yeni başbakan adayı belli olduRusya’nın yeni başbakan adayı belli oldu
1/

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Rusya'da hükümet istifasını sundu!

Rusya'da hükümet istifasını sundu!

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vikipedi' tartışması

TBMM'de 'Vikipedi' tartışması!

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Pelosi, Senatoda Trump'ın yargı sürecini takip edecek savcı vekilleri açıkladı

7 demokratın adı açıklandı! Beyaz Saray'dan tepki

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü!

Zelenskiy ve Merkel arasında İran görüşmesi!

CHP'li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

"Hakkımı helal etmiyorum" diyerek istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.