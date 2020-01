ABD ile Çin arasında ticaret savaşının bitirilmesi yönünde ilk imza

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının bitirilmesine yönelik anlaşmanın ilk aşamasında ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Yardımcı Liu He tarafından ilk imzalar atıldı.

ABD’de Başkan Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He arasında ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının bitirilmesine yönelik anlaşmanın ilk aşamasında imzalar atıldı. Beyaz Saray’da 1. Faz Ticaret Anlaşması olarak adlandırılan anlaşmanın imzalanması sırasında konuşan Trump, "Sadece bir anlaşmayı imzalamıyoruz. Uluslararası ticarette bir değişim noktasını imzalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin adına görüşmeleri yürüten Çin Devlet Başkanı Yardımcısı ve Baş müzakerecisi Liu He ise anlaşmanın iki ülkenin de yararına olduğunu belirterek "En zor bölüme iyi bir başlangıç" şeklinde yorum yaptı.

Anlaşma, ABD’nin Çin ürünlerine uyguladığı bazı vergilerde hafifletme yapması karşılığında Çin’in de ABD’den daha fazla tarım ürünü almasını ve ABD firmalarının ticari patent ve haklarının korunması konusunda daha ciddi önlemler almasını içeriyor. Anlaşma ile ilgili açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Bu her şey değil" diyerek anlaşmanın ikinci aşamasının da olacağını vurguladı. Mnuchin ayrıca bu anlaşmanın iki ülke arasında yapılan ilk genel kapsamlı ticaret anlaşması olduğunun altını çizdi.

Öte yandan ABD geçtiğimiz ay içerisinde planlanan bazı ürünlere vergi koymaktan vazgeçerek ve bazı ürünlerde de vergiyi yüzde 15’ten yüzde 7.5’e indirerek yumuşama sinyalleri vermişti.