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ABD ile Çin arasındaki ekonomik yaptırım krizi tırmanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, hiç kimsenin kendi çıkarlarını başkalarının çıkarları üstünde görmeye hakkı olmadığını belirterek, "Tek taraflı adımlar herkese zarar verir. Çin şantaja ve baskılara boyun eğmeyecek." dedi.

ABD ile Çin arasındaki ekonomik yaptırım krizi tırmanıyor

Wang, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Çin'e ilave gümrük tarifeleri ile “ticaret savaşı” başlatan ABD Başkanı Donald Trump yönetimini eleştirdi.

'ÇİN ŞANTAJA VE BASKILARA BOYUN EĞMEYECEK'

Wang, “Uluslararası ticaret biri kazanırken diğerinin kaybettiği bir oyun olmamalı. Hiç kimse kendi çıkarlarını başkalarının çıkarları üstünde görmemeli. Tek taraflı adımlar herkese zarar verir. Çin şantaja ve baskılara boyun eğmeyecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Arakan krizine ilişkin de açıklamalar yapan Wang, Myanmar ve Bangladeşli yetkililerle yaptığı görüşmelerde, iki ülkenin yerlerinden edilen Arakanlı Müslümanların köylerine dönmelerinin hızlandırılması konusunda anlaştığını aktardı.

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ABD çin Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ekonomik yaptırım

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