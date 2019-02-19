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ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:31 | Son Güncelleme

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin yeni turu Washington’da başlıyor.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını çözme konusunda yeni müzakere turunun bugün başkent Washington’da gerçekleşeceği ve hafta sonuna kadar ilerleyen seviyelerde oturumlar düzenleneceği duyuruldu.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin yeni turu Washington’da başlıyor.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını çözme konusunda yeni müzakere turunun bugün başkent Washington’da gerçekleşeceği ve hafta sonuna kadar ilerleyen seviyelerde oturumlar düzenleneceği duyuruldu. Beyaz Saray, toplantıya ABD kanadından Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow ve Ticaret Danışmanı Peter Navarro’nun görüşmelere direkt katılacağını duyurdu. Öte yandan Çin hükümeti tarafından da Washington’daki toplantılara bakan ve üst düzey bürokratların katılması bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta görüşmeler için son süreyi uzatabileceğini söyleyen Trump, yapılan görüşmelerde müzakerelerin verimli geçtiğini belirterek, "Çok fazla ilerleme kaydediyoruz. Kimse bunun olacağını beklemiyordu. Görüşmelerde ABD ile Çin arasındaki ticareti etkileyen Çin’de gerekli yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. İki taraf, Çin’in ABD’den önemli miktarda mal ve hizmet satın alma taahhüdünü de görüşecek" dedi.

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