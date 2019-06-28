HABER

“ABD ile Çin arasındaki 'zor ticari ilişkiler' küresel ekonomiyi yavaşlatıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 09:43 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: - “(ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkiler) Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor"

OSAKA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, dünyanın iki büyük ekonomisine sahip olan ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin “zor” olduğunu belirterek, “Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor.” dedi.

Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nde basın toplantısı düzenledi.

AB’nin Çin ve ABD ile Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) ilişkin reform konusunda yakından çalıştığını anlatan Juncker, küresel ticarette denge kurmaya çalıştıklarını kaydetti.

Juncker, Çin ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin “zor” olduğunu vurgulayarak, “Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor. Hem ABD ve hem de Çinli yetkililerle yaptığım görüşmelerde bu tartışmalı meselenin oluşturduğu zararlı etkiye dikkatlerini çekiyordum.” ifadesini kullandı.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
(Özel) Osmangazi ve Yıldırım’a değer katacak bu proje şehrin çehresini de değiştirecek(Özel) Osmangazi ve Yıldırım’a değer katacak bu proje şehrin çehresini de değiştirecek
Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce karHaziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker çin DTÖ

En Çok Okunan Haberler

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

G20 Liderler Zirvesi başladı!

G20 Liderler Zirvesi başladı!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

İYİ Parti TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak

İYİ Parti TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kandil'e hava harekatı

Kandil'e hava harekatı!

Dizi oyuncularına uyuşturucu gözaltısı!

Dizi oyuncularına uyuşturucu gözaltısı!

Çalıların arasına gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Çalıların arasına gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama: Müdahale edeceğiz

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Süper Loto sonuçları 27 Haziran: 2. Devir ile büyük ikramiye 4 milyon TL’yi geçti!

Süper Loto'da büyük ikramiye yükseldi

Günlük burç yorumları 28 Haziran Cuma - Ay ve Uranüs temasında sürpriz gelişmeler!

Ay ve Uranüs temasında sürprisz gelişmeler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.