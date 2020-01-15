HABER
  4. ABD ile Çin, birinci faz ticaret anlaşmasını imzaladı

ABD ile Çin, birinci faz ticaret anlaşmasını imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 21:21 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu anlaşmanın iki ülke arasında daha önce olmadığı kadar önemli bir adım olduğunu söyledi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasına imza attı.

Trump, Beyaz Saray'da canlı yayında düzenlenen törendeki konuşmasında, anlaşmanın dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"Bugün Çin ile daha önce atılmamış çok önemli bir adımı atarak birinci faz ticaret anlaşmasını imzalıyoruz. Bu daha önceki herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük." açıklamasını yapan Trump, yakın gelecekte Çin'e gideceğini de aktardı.

Trump, ikinci faz anlaşma için çalışmalara başladıklarını ancak üçüncü faz gibi bir sürecin söz konusu olmadığını vurguladı.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu, anlaşmanın önemine vurgu yaparak iki ülke arasındaki bu ticaret anlaşmasının yeni bir dönemin işareti olduğunu ve bu iş birliğinin devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

Liu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Trump'a hitaben kaleme aldığı bir mektubu da katılımcıların önünde okudu.

- ABD ve Çin ticaret savaşı

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.

Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı "Made in China 2025" ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın "başmüzakereci" sıfatıyla katıldığı toplantılarda, iki taraftan heyetin Washington-Pekin-Şanghay hattında adeta mekik dokuması ve 13 tur toplantı yapmasına karşın sonuç alınamamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ay başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Bakanlık duyurdu: Sınır dışı edildilerBakanlık duyurdu: Sınır dışı edildiler
Karabük'te kaçak avlanmaya 58 bin lira cezaKarabük'te kaçak avlanmaya 58 bin lira ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD-Çin ticaret anlaşması birinci faz ticaret anlaşmas çin

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da hükümet istifasını sundu!

Rusya'da hükümet istifasını sundu!

İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Messi'nin belalısı durmuyor! Kasığına öyle bir şey yaptırdı ki...

Messi'nin belalısı durmuyor! Kasığına öyle bir şey yaptırdı ki...

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan belediyeler hakkında açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan belediyeler hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Manken Aslı Baş hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar... (Aslı Baş kimdir?)

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildiler

Bakanlık duyurdu: Sınır dışı edildiler

Kilyos'taki kazada kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

Valilik’ten Kilyos’taki tekne kazası açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan darp edilmesine rağmen doğuma giren doktor hakkında açıklama!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Denizli'de 2 bin yıllık tarihi mezar ortaya çıkarıldı

Stadyum yapılacaktı, tarih çıktı!

Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü

Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.