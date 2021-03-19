ABD ile Çin'in İlk Buluşmasında Gerginlik

Başkan Joe Biden yönetimiyle Çin arasında yapılan ilk üst düzey görüşme gergin geçti. Görüşmede taraflar birbirlerine eleştirilerini net ve sert bir şekilde dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd J. Austin öncülüğünde ilk Asya ziyareti kapsamında önce Japonya daha sonra da Güney Kore’de temaslarda bulunan Amerikan heyeti Alaska eyaletinin Anchorage kentinde Çinli yetkililerle bir araya geldi. İkili ilişkilerinde son yıllarda gerginliklerin devam ettiği, dünyanın iki büyük ekonomisi konumundaki ABD ile Çin yönetimi arasındaki görüşme de sert bir tonda seyretti. Görüşme, iki ülke yetkilieri arasında kameralar önünde pek görülmeyen bir sözlü atışmaya sahne oldu. Gazetecilerin görüşmeden görüntü almasına izin verilen kısımda Çinli yetkililere seslenen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Çin’in eylemleriyle ilgili derin kaygılarımızı paylaşacağız. Bunlar arasında, Çin’in Şincan, Hong Kong, Tayvan politikaları, Amerika’ya karşı siber saldırılar ve müttefiklerimize yönelik ekonomik baskı da yer alıyor” dedi.

Blinken, Çin’in Amerika’yı endişeye düşüren eylemlerinin “küresel istikrarı koruyan hukuka dayalı düzeni tehdit ettiğini” ifade etti. Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde Amerika’nın daha da derin uzlaşmazlıklar yaşadığı Çin yönetiminden, bazı politika ve yaklaşımlarını değiştirmesini daha önce de talep etmişti. “ABD askeri gücünü ve finansal hegemonyasını kullanıyor” Çin Dışişleri Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi ise Çince yaptığı 15 dakikalık konuşmasında, Amerika’nın dışişleri ve ticaret politikalarını eleştirdi. “ABD, nüfuzunu yaymak ve diğer ülkelere baskı uygulamak için askeri gücünü ve finansal hegemonyasını kullanıyor” diyen Yang, Amerika’nın “normal ticari ilişkilerin önünü kesmek ve bazı ülkeleri Çin’e saldırmaya teşvik etmek adına ulusal güvenliği bahane ettiği” görüşünü savundu. Yang, Amerika’nın ülke içindeki azınlıklara yönelik politikalarını da eleştirdi. Blinken ile birlikte görüşmeye ev sahipliği yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve diğer Amerikalı yetkililerin Yang’ın konuşması sırasında birbirleriyle yazılı olarak mesajlaştığı gözlemlenirken, Çinli yetkililerin açıklamalarını tamamlamalarının ardından, Blinken yanıt vermek için gazetecilerden salonda kalmalarını istedi. Bu tür üst düzey görüşmelerde normalde birkaç dakika süren açılış açıklamaları, bu sefer bir saatten fazla sürdü.