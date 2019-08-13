RAMALLAH (AA) – Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, "ABD ile Filistin arasındaki ilişkilerin İsrail'den bağımsız olmasını istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Iştiyye’nin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer ve Demokrat vekillerden oluşan 37 kişilik bir heyeti kabul etti.

Heyeti kabulü sırasında açıklamalarda bulunan Iştiyye, “Biz ABD ile Filistin arasındaki ilişkilerin İsrail'den bağımsız olmasını istiyoruz. Başkan Ebu Mazin (Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas) barış sürecine en çok güvenen adamdır. Biz bundan kaçmıyoruz ancak meşru haklarımızı en asgari düzeyde dahi karşılamayacak hiçbir çözümü de kabul etmeyiz.” dedi.

ABD’nin İsrail yanlısı olduğuna dikkati çeken Iştiyye, “ABD açık bir şekilde İsrail yanlısı tavır sergiliyor. Filistinli mülteciler sorununa adil çözüm ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde iki devletli çözüm en ideal çözümdür.” diye konuştu.