HABER

ABD ile güvenli bölgeye yönelik müşterek çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 17:20 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileriyle ikinci müşterek çalışma, 5 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak

Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileriyle ikinci müşterek çalışma, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD askeri yetkilileri, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak 4 Ağustos Pazar günü Türkiye'ye gelecek.

ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz'da icra edilen müşterek çalışmaya, 5 Ağustos'ta Ankara'da Milli Savunma Bakanlığında devam edilecek.

PARTNER Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz
Bayramiç’ten Başkan Turgay Erdem’e ziyaretBayramiç’ten Başkan Turgay Erdem’e ziyaret
Fotoğraflar // İmamoğlu, kurban satış ve kesim alanlarını denetlediFotoğraflar // İmamoğlu, kurban satış ve kesim alanlarını denetledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Şiddetli rüzgar, diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi: 6 yaralı

Şiddetli rüzgar devirdi: Yaralılar var

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı, cenazeye Erdoğan da katıldı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Kurum'dan son dakika Salda Gölü açıklaması

Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.