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ABD ile Irak arasında ‘ABD Kuvvetleri’ pazarlığı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 22:14 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’taki temaslarını sürdüren ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi.

ABD ile Irak arasında ‘ABD Kuvvetleri’ pazarlığı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki temaslarını sürdüren ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi. Esper, Abdülmehdi ile Suriye’den Irak’a kaydırılan askeri birliklerinin geleceğini görüştü. Görüşme ABD ile Irak arasında ‘ABD Kuvvetleri’ pazarlığı olarak yorumlandı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Adil Abdülmehdi’nin ABD Savunma Bakanı Mark Esper’i kabul ettiği duyuruldu. Esper’in Abdülmehdi ile Suriye’den Irak topraklarına kaydırılan askeri birliklerin geleceği hakkında görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, Esper’in ABD askerlerinin Irak topraklarına giriş ve çıkışının Irak hükümetinin onayı ve bilgisi dâhilinde olduğunu belirttiği, askerlerin Irak’ta kalacağına dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladığı aktarıldı.

“Suriye’den kaydırılan Amerikan askerleri Irak’ta kalamayacak”
Irak cezaevlerinde bulunan teröristlerin akıbeti, Suriye’deki gelişmeler ve Irak’ın komşu ülkelerle iyi ilişkileri temeli doğrultusunda bölgede oynadığı rolün ele alındığı görüşmede, Başbakan Abdülmehdi’nin de Suriye’den kaydırılan Amerikan askerlerinin Irak’ta kalamayacağını söylediği vurgulandı.

ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı aracın Suriye sınırındaki Simelka Kapısı’ndan geçerek Irak’a kaydırılması bazı siyasi taraflarca eleştirilmişti.

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