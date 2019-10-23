HABER

ABD ile Irak arasında ‘ABD Kuvvetleri’ pazarlığı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2019 22:22 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’taki temaslarını sürdüren ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi. Esper, Abdülmehdi ile Suriye’den Irak’a kaydırılan askeri birliklerinin geleceğini görüştü. Görüşme ABD ile Irak arasında ‘ABD Kuvvetleri’ pazarlığı olarak yorumlandı.

ABD ile Irak arasında ‘ABD Kuvvetleri’ pazarlığı

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Adil Abdülmehdi’nin ABD Savunma Bakanı Mark Esper’i kabul ettiği duyuruldu. Esper’in Abdülmehdi ile Suriye’den Irak topraklarına kaydırılan askeri birliklerin geleceği hakkında görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Esper’in ABD askerlerinin Irak topraklarına giriş ve çıkışının Irak hükümetinin onayı ve bilgisi dâhilinde olduğunu belirttiği, askerlerin Irak’ta kalacağına dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladığı aktarıldı.

"SURİYE'DEN KAYDIRILAN AMERİKAN ASKERLERİ IRAK'TA KALAMAYACAK"

Irak cezaevlerinde bulunan teröristlerin akıbeti, Suriye’deki gelişmeler ve Irak’ın komşu ülkelerle iyi ilişkileri temeli doğrultusunda bölgede oynadığı rolün ele alındığı görüşmede, Başbakan Abdülmehdi’nin de Suriye’den kaydırılan Amerikan askerlerinin Irak’ta kalamayacağını söylediği vurgulandı.

ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı aracın Suriye sınırındaki Simelka Kapısı’ndan geçerek Irak’a kaydırılması bazı siyasi taraflarca eleştirilmişti.

(İHA)

İsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyorİsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyor
Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!
Rus uçağı hareketliliği!Rus uçağı hareketliliği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ırak ABD Kuvvetleri

En Çok Okunan Haberler

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'da sürpriz hamle! Dışişleri Bakanı İbrahim Abdulaziz el Assaf görevden alındı

Suudi Arabistan'da sürpriz hamle!

ABD Başkanı Donald Trump bir skandala imza attı! Terörist başını ABD’ye davet etti

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyor

Rus uçağı hareketliliği!

Son dakika: Trump duyurdu! Türkiye'ye uygulanan tüm yaptırımlar kaldırıldı

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

İtalyan vekil Türkiye'den gelen çikolata kutusunu yere fırlattı!

İtalyan vekil Türkiye'den gelen çikolata kutusunu yere fırlattı!

Rusya'dan yeni açıklama: Gerek yok!

Rusya'dan yeni açıklama: Gerek yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.