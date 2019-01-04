Dünya tetikte! Füze gerginliği çok büyüdü!

İran'ın uzaya uydu fırlatma planları Washington ile Tahran arasında yeni bir gerilime neden oldu. ABD, İran'ın kullanmayı planladığı üç adet taşıyıcı roketin sahip olduğu teknolojinin Birleşmiş Milletler (BM) kararını ihlal ettiğini savunurken İran ihlal suçlamasını reddetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun imzasını taşıyan açıklamada, İran’ın önümüzdeki aylarda uzaya üç adet uydu fırlatma aracı göndermeyi planladığı ve bu roketlerin teknolojisinin kıtalararası balistik füzelerinkiyle "neredeyse aynı” olduğu belirtildi.

Açıklamada, "ABD bir kenarda durup İran rejiminin tahrip edici politikalarının uluslararası istikrarı ve güvenliği riske atmasına seyirci kalmayacaktır. İran rejimine, bu provokatif eylemleri yeniden gözden geçirmesini ve daha fazla ekonomik ve diplomatik izolasyona engel olmak adına balistik füzelerle ilgili bütün etkinliklerini durdurmasını tavsiye ediyoruz” denildi.

Pompeo, İran’ın uzaya yollamayı planladığı roketlerle, 2015 yılında İran'la varılan nükleer anlaşmayı onaylayan BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini iddia etti. 2231 sayılı kararda İran'dan nükleer silah taşıyabilecek kapasitede balistik füze yapımıyla ilgili herhangi bir faaliyette bulunmaması isteniyor, ancak bu tarz bir faaliyet somut olarak yasaklanmıyor.