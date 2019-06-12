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ABD ile İran arasında ipler gittikçe geriliyor! "Savaşın karşılığı yine savaştır"

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2019 01:34 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin İran halkına dayattığı savaş karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, “Bize karşı ekonomik terör uygulayan bir ABD Başkanı ile müzakere etmeyiz. Biz teröristler ile görüşmeyiz” dedi.

ABD ile İran arasında ipler gittikçe geriliyor! "Savaşın karşılığı yine savaştır"

Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan uluslararası bir haber kuruluşuna açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımlar ve baskıya ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD ile yeni bir müzakere konusuna değinen Zarif,” Bize karşı ekonomik terör uygulayan bir ABD Başkanı ile müzakere etmeyiz. Biz teröristler ile görüşmeyiz” ifadelerini kullandı.

"SAVAŞIN KARŞILIĞI YİNE SAVAŞTIR"

ABD’nin İran halkına savaşa zorladığını belirten İran Dışişleri Bakanı Zarif, “Hiçbir zaman ABD’nin İran halkına tek taraflı dayattığı savaşı kabul etmeyeceğiz. Çünkü savaşın karşılığı yine savaştır” dedi.

"İKİ ÜÇ ARAP ÜLKESİ KENDİ GÜVENLİKLERİNİ ABD İLE İŞBİRLİĞİNDE GÖRÜYOR"

Bazı Arap ülkelerini ABD ve İsrail ile yaptıkları işbirliğini de eleştiren İran Dışişleri Bakanı Zarif, “Bölgede iki üç Arap ülkesi kendi güvenliklerini ABD ile işbirliğinde görüyor. Büyük bir hata içerisindeler” ifadesini kullandı.

"BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ İKİNCİ İSRAİL OLMA YOLUNDA"

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ABD’den milyar dolarlık silah satın aldığını vurgulayan İran Dışişleri Bakanı Zarif, "BAE bölgede ikinci İsrail olma yolunda” dedi. (İHA)

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