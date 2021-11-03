ABD ile İran Arasında Tanker Gerginliği

İran Devrim Muhafızları, Çarşamba günü ABD tarafından Umman Denizi’nde İran’a ait bir petrol tankerine el koyma çabasının engellendiğini öne sürdü.

Amerikalı yetkililer ise İran’ın iddiasının doğru olmadığını ve ABD tarafından bir İran tankerine el koyma girişiminde bulunulmadığını kaydetti.

Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkililer olayın aslını İran güçlerinin geçen ay Vietnam bandıralı bir petrol tankerine el koyması sırasında ABD donanmasının durumu gözlemlemesi olarak aktardı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ise ‘‘Devrim Muhafızları donanma güçlerinin zamanında ve otoriter yaklaşımıyla terörist ABD donanmasının Umman Denizi’nde İran petrolünü çalma operasyonu başarısız oldu’’ denildi.

Açıklamada İran petrolü taşıyan tankerin Bender Abbas limanına 25 Ekim’de yanaştığı belirtildi.

İran sık sık ABD’yi Körfez’deki askeri faaliyetleri nedeniyle uyarıyor ve Devrim Muhafızları’nın deniz kuvvetlerinin, İran gemilerinin geçişini güvence altına almak ve yakıt kaçakçılığıyla mücadele etmek için devriye faaliyetlerini artırdığını söylüyor.

İran televizyonu Press TV, Devrim Muhafızları’nın İran tankerine Umman Denizi’nde el konulması sırasında ‘‘hızlı’’ davrandıklarını bildirdi.

Açıklamada ‘‘Devrim Muhafızları donanma birlikleri helikopterle tankerin güvertesine indi, tankerin kontrolunu ele geçirdi ve İran sularına geri yönlendirdi’’ denildi.

Amerikalı yetkililer ise Reuters haber ajansına İran’a ait olduğu sanılan çok sayıda insansız hava aracının Hürmüz Boğazı’nda son 24 saatte ABD donanmasına ait amfibi türündeki Essex gemisinin yakınına yanaştıklarını bildirdi.

Tahran ve Washington arasında tansiyon 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmayla ilgili görüşmelerin tıkanması nedeniyle yüksek. Eski Başkan Başkan Donald Trump’ın 2018 yılında ABD’yi anlaşmadan çekmesinin ve İran’a yaptırımları yeniden devreye sokmasının ardından İran uranyum zenginleştirme oranını anlaşmayla öngörülen sınırların üzerine taşımıştı.

İran’ın üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Şamkani Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın Washington’un gelecekte anlaşmadan çekilmeyeceğini garanti etmemesi durumunda görüşmelerde ilerleme sağlanmayacağını söylemişti.

Şamkani, Twitter mesajında “Yetkisi olmayan ABD Başkanı garanti vermeye hazır değil. Mevcut statüko devam ederse müzakerelerin sonucu belli” sözlerini kullanmıştı.

