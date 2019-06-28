ABD ile İran arasındaki gerginlik

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "ABD ile İran arasında ufak çaplı bir çatışma çıkması halinde Trump savaşa engel olamaz çünkü bölgede büyük bir gerginlik var." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İran ve ABD arasındaki gerginliğe değindi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile yapılan nükleer anlaşmadan Donald Trump'ın tek taraflı olarak çekildiğini anımsatan Yılmaz, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının da gerginliklere sebep olduğunu ifade etti.

Ortadoğu'da gerginliklerin bir türlü bitmediğini, kaza ile başlayacak bir çatışmanın bölgeyi, özellikle Türkiye'yi olumsuz etkileyeceğini savunan Yılmaz, "Türkiye'de şu an 4-5 milyon civarında mülteci yaşıyor. Bu olumsuzluk da bizim vatandaşlarımıza doğrudan yansıyor. İran ile ABD arasında yaşanabilecek bir çatışmada Türkiye, sayıları milyonlarla ifade edilebilecek derecede insanı misafir etmek zorunda kalacak." diye konuştu.

Yılmaz, ABD yönetiminin öngörülemez davranışlarının nasıl bir sonuca gideceğini kimsenin kestiremediğini söyledi.