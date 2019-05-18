İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ABD ile İran arasındaki istihbarat savaşının ciddi bir realite olduğunu söyledi.

Selami, başkent Tahran'da yeni atanan komutanları tanıtma programında yaptığı konuşmada, İran ile ABD arasındaki gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bugün ABD ve "İran devrimi düşmanları cephesi" ile tam bir istihbarat savaşı atmosferinde olduklarını belirten İranlı komutan, "ABD ile İran arasındaki istihbarat savaşı ciddi bir realite. Bu ortam; algı operasyonu, siber saldırılar, askeri hareketlilik, genel diplomasi ve korkutma ile sindirmekten ibarettir. Bu süreçte bir an bile gafil davranmamalıyız. İstihbarat savaşında düşmanı yenecek güce sahibiz." diye konuştu.

Selami, isim vermeden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Diğer düşmanlarımız da ABD gibi düzenli hareket ediyor ve tehlike hissettikleri zaman bizden uzaklaşıyorlar. Onlar baskıyı ne kadar artırırsak İranlılar o kadar tepki gösterir şeklinde düşünüyordu ancak İran'ın attığı son adımlar onların bu varsayımlarını boşa çıkarttı."

ABD siyasi sisteminin gücünü kaybettiğini savunan Selami, "ABD görünüşte korkunç bir varlığı andırıyor ancak gerçekte kemik erimesine maruz kalmıştır. ABD efsanesi bir darbe ile yıkılan Dünya Ticaret Merkezi kuleleri gibidir." görüşlerini paylaştı.

