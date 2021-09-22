HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD ile İsrail arasında İran hakkında gizli "B planı" görüşmesi

ABD ile İsrail arasında İran hakkında gizli "B planı" görüşmesi

22.09.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ile İsrail'in, İran ile yapılan nükleer müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde olası "B planını" gizlice görüştüğü bildirildi.

ABD ile İsrail arasında İran hakkında gizli "B planı" görüşmesi

Wala News haber sitesinde yayınlanan haberde, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsrailli mevkidaşı Eyal Hulata'nın geçen hafta telekonferans aracılığıyla görüştüğü belirtildi.

ABD Başkanı Biden'dan BM 76. Genel Kurulu’nda açıklamalarABD Başkanı Biden'dan BM 76. Genel Kurulu’nda açıklamalar

'B PLANI' ELE ALINDI

Görüşmede, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde olası "B planının" ele alındığı ifade edildi.

Haberde, ABD tarafının, İran ile nükleer müzakerelere yeniden başlanılmaması halinde Washington'un Tahran'a yönelik ilave yaptırımlar uygulayacağını vurguladığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yeni tur nükleer müzakerelerin gelecek "birkaç hafta" içinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.

İran ile P5+1 olarak adlandırılan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış ancak eski ABD Başkanı Donald Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti. (AA)

İsrailli Bakan'dan yalan! Gerçek ortaya çıktıİsrailli Bakan'dan yalan! Gerçek ortaya çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150 yıllık İETT tarihinde bir ilk!150 yıllık İETT tarihinde bir ilk!
PARTNERCinsiyet değiştiren oyuncu flört uygulamasında!Cinsiyet değiştiren oyuncu flört uygulamasında!
Antalya'da orman yangınıAntalya'da orman yangını
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her şeyi bırakıp gitmişti! İşte yeni hayatı

Her şeyi bırakıp gitmişti! İşte yeni hayatı

'Tost fotoğrafı' davası! İşte kazandığı tazminat

'Tost fotoğrafı' davası! İşte kazandığı tazminat

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

Dikkat! Kuvvetli geliyor: Telefonunuzu kapatın

Dikkat! Kuvvetli geliyor: Telefonunuzu kapatın

Tatil cennetine çok kötü haber! İlçenin suyu bitti

Tatil cennetine çok kötü haber! İlçenin suyu bitti

Geceyi parkta geçiren öğrencilerle ilgili Vali'den flaş açıklama

Geceyi parkta geçiren öğrencilerle ilgili Vali'den flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.