ABD ile İsrail Arasında Telefon Trafiği

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Biden, İsrail'in ayrım gözetmeyen roket saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkına verdiği desteği yineledi.
Beyaz Saray’ın yazılı açıklamasına göre Başkan Biden, toplumlararası şiddeti ele alma ve Kudüs'e sükunet getirme çabalarını memnuniyetle karşıladı ve İsrail'i masum sivillerin korunmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermeye davet etti.
İki liderin, İsrail'in Gazze'deki Hamas ve diğer terörist gruplara yönelik askeri operasyonlarında kaydedilen ilerlemeyi ele aldığı da kaydedildi.
Açıklamada, ‘’Başkan ateşkese destek verdiğini ifade etti ve bu amaçla ABD'nin Mısır ve diğer ortaklarla bağlantı kurmasını görüştü. İki lider, kendileri ve ekiplerinin yakın temasta kalmaları konusunda mutabık kaldı’’ denildi.
Benzer bir açıklama daha ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile konuştuğu bildirildi.
Açıklamaya göre Blinken, aralarında çocukların da bulunduğu İsrailli ve Filistinli sivillerin hayatına mal olan şiddete son vermeye yönelik ABD girişimlerini değerlendirdi.
Açıklamada, ‘’Bakan ayrıca toplumlar arası şiddet olaylarının derin endişesini dile getirdi. Taraflar ilerleyen süreci ele aldı ve Bakan Blinken, ABD'nin gerginliği azaltmak ve düşmanlıklara son vermek için diplomasimizin bir parçası olarak İsrail, Filistin Yönetimi ve diğer bölgesel taraflarla etkileşimde kalacağını kaydetti’’ denildi.
ABD, Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İsrail ve Filistin arasındaki şiddet olaylarının tırmanmasının ardından bir açıklama yayınlanmasını bir kez daha engellemişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ‘‘Bizim yaklaşımımız sessiz ve yoğun diplomasi yürütmek. Biz bu şekilde daha etkili olduğumuzu hissediyoruz’’ demişti.