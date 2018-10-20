ABD ile Katar arasındaki askeri ilişkiler

DOHA (AA) - Katar ve ABD'den üst düzey askeri yetkililer, başkent Doha'da gerçekleştirdikleri görüşmede ikili askeri ilişkileri güçlendirme konusunu ele aldı.

Katar Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah bin Hasan es-Sulayti, ABD Beşinci Filo Komutanı Scott A. Stearney ile Katar Deniz Kuvvetleri merkez binasında bir araya geldi. Görüşmede, terörle mücadele konusunda ABD ve Katar deniz kuvvetleri arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Öte yandan, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Mubarek bin Muhammed el-Kemit el-Hayarin de ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı Direktörü Charles Hooper ile El-Udeyd Hava Üssü'nde görüştü.

Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yolları ve tarafların ilgi alanına giren konular masaya yatırıldı. Açıklamada, ABD'li askeri yetkililerin Katar ziyaretiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Katar ile güçlü askeri ilişkileri bulunan ABD'nin, başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerine mensup 10 binden fazla askeri bulunuyor. Söz konusu üs, ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden biri olma özelliğini taşıyor. El-Udeyd Hava Üssü'nde, Amerikan askerlerinin yanı sıra ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri de bulunuyor.

