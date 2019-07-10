HABER

ABD ile Katar Boeing Anlaşması İmzaladı

10.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani’yi Beyaz Saray’da ağırladı. Liderler Katar’ın ABD’den Boeing satın almasını öngören anlaşmanın imza törenine katıldı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliği övüldü

ABD ile Katar Boeing Anlaşması İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani’yi Beyaz Saray’da ağırladı. Liderler Katar’ın ABD’den Boeing satın almasını öngören anlaşmanın imza törenine katıldı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliği övüldü, iki liderin Katar’ın ABD’den Patriot sistemlerini satın alma taahhüdünü de görüştüğü belirtildi.

Katar Emiri El Sani görüşmelerin öncesinde, Washington’a ziyaretinin iki ülkenin ortak ideallerini pekiştirme amaçlı olduğunu ifade etmiş, ABD Başkanı Trump da Salı sabahı gazetecilere yaptığı açıklamada Katar’ın askeri ekipman ve ticari uçak tedariğinde Amerika’ya ciddi oranda yatırım yaptığını belirtmişti.

İki liderin görüşmeye ilişkin yaptıkları ve Beyaz Saray’ın paylaştığı ortak açıklamada Amerika ve Katar arasındaki dostluğun ve ilişkilerin geçmişe dayandığı vurgulandı. “Birlikte ticari ve savunma alanındaki fırsatlarda ülkelerimizin katettiği ilerlemeyi alkışlıyoruz. Daha güçlü ekonomik, siyasi ve savunma işbirliği için ortak vizyonu hayata geçirmek amacıyla diğer gerekli düzenlemeleri de tamamlamayı amaçlıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump Katar Emiri’ni ağırladığı dakikalarda Oval Ofis’te basına kısa açıklamalarda bulundu. Trump “Katar Emiri ile uzun süredir tanışıyoruz. Uzun süredir dostuz. Ülkemize sağlam yatırım yapıyorlar. Çok sayıda iş imkanı yaratıyorlar. Uçaklar dahil yüklü miktarlarda askeri ekipman satın alıyorlar” dedi. İki ülke arasında imzalanan Boeing anlaşması için de “Çok sayıda iş imkanı anlamına gelen büyük bir iş” ifadesini kullandı.

Trump Katar’daki askeri üs için de “Dünya üzerindeki en büyük askeri üslerden birini inşa ettiler. Pistlerle daha de genişletildi. Üs inanılmaz. Orta Doğu’nun ortasında. Çok önemli bir yerde” şeklinde konuştu.

Katar Emiri de iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın değerinin 185 milyar doları aştığını ve bu rakamı iki katına çıkarmayı planladıklarını söyledi. Katar Emiri “ABD’de pek çok yatırımımız var. Buradaki ekonomiye güveniyoruz. Daha da fazla yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi, ABD Başkanı Trump’ı da askeri üssü ziyaret etmesi için Katar’a davet etti. ABD Başkanı Donald Trump da Katar Emiri ile yaptığı görüşme ve imza töreninden görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Katar ABD’den Patriot satın alacak

Bu bağlamda iki liderin Katar Havayolları’nın 5 adet Boeing 777 uçağı alımı, yine Katar Havayolları’nın Gulfstream’den bir uçak alma taahhüdü, ABD petrol şirketi Chevron ve Katar petrol şirketi arasında Katar’da bir petrokimya kompleksi projesi, Katar Savunma Bakanlığı’nın ABD savunma sanayi şirketi Raytheon’dan NASAM ve Patriot sistemlerini satın alma taahhüdü ve son olarak Katar Havayolları’nın 787 ve 777 uçakları için General Electric jet motoru satın alma kararı konularını görüştükleri belirtildi.

Açıklamada bu işbirliği kalemlerinin ABD ve Katar arasındaki güçlü ticari, siyasi ve güvenlik ilişkilerinin en son örnekleri olduğu vurgulandı.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani dün de ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile Pentagon’da görüşmüş daha sonra da ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine katılmıştı. Katar Emiri yemekte yaptığı konuşmada ABD’ye düzenlediği ziyaretin iki ülkenin paylaştığı ortak idealleri bir kez daha pekiştirdiğini söylemiş, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı öne çıkarmıştı.

Katar Emiri’nin ABD ziyareti, İran ile Amerika arasında gerginliğin daha da yükseldiği, diğer taraftan Katar’ın komşu Arap ülkelerinin yaptırım ve kısıtlamalarına maruz kaldığı bir döneme denk gelmiş olması sebebiyle iki ülkenin halihazırda sıkı olan ekonomik ilişkilerini daha da pekiştirme niyeti olarak yorumlandı.

PARTNERİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonlarıİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonları
ABD’den S-400 Açıklaması: ‘Pozisyonumuzda Değişiklik Yok’ABD’den S-400 Açıklaması: ‘Pozisyonumuzda Değişiklik Yok’
21 Gazetecilik Örgütünden SETA Raporuna Kınama21 Gazetecilik Örgütünden SETA Raporuna Kınama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

Mustafa Cengiz, transferi açıkladı

Mustafa Cengiz, transferi açıkladı

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek

Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek

Trump: Bana, büyükelçinin ‘görkemli bir aptal’ olduğu söylendi

Trump: Bana, büyükelçinin ‘görkemli bir aptal’ olduğu söylendi

Erdoğan'ın Başdanışmanı Aybet: S-400'den öteye bakıyoruz, S-500'ü de düşünüyoruz

'S-400'den öteye bakıyoruz, S-500'ü de düşünüyoruz'

Almanya'daki Diyanet Merkezi'nde bomba alarmı

Almanya'daki Diyanet Merkezi'nde alarma geçildi! İhbar geldi...

Rusya'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' çağrısı

Rusya'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' çağrısı

UAEA duyurdu: İran uranyum zenginleştirme oranı sınırını aştı

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.