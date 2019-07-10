ABD ile Katar Boeing Anlaşması İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani’yi Beyaz Saray’da ağırladı. Liderler Katar’ın ABD’den Boeing satın almasını öngören anlaşmanın imza törenine katıldı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliği övüldü, iki liderin Katar’ın ABD’den Patriot sistemlerini satın alma taahhüdünü de görüştüğü belirtildi.
Katar Emiri El Sani görüşmelerin öncesinde, Washington’a ziyaretinin iki ülkenin ortak ideallerini pekiştirme amaçlı olduğunu ifade etmiş, ABD Başkanı Trump da Salı sabahı gazetecilere yaptığı açıklamada Katar’ın askeri ekipman ve ticari uçak tedariğinde Amerika’ya ciddi oranda yatırım yaptığını belirtmişti.
İki liderin görüşmeye ilişkin yaptıkları ve Beyaz Saray’ın paylaştığı ortak açıklamada Amerika ve Katar arasındaki dostluğun ve ilişkilerin geçmişe dayandığı vurgulandı. “Birlikte ticari ve savunma alanındaki fırsatlarda ülkelerimizin katettiği ilerlemeyi alkışlıyoruz. Daha güçlü ekonomik, siyasi ve savunma işbirliği için ortak vizyonu hayata geçirmek amacıyla diğer gerekli düzenlemeleri de tamamlamayı amaçlıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Trump Katar Emiri’ni ağırladığı dakikalarda Oval Ofis’te basına kısa açıklamalarda bulundu. Trump “Katar Emiri ile uzun süredir tanışıyoruz. Uzun süredir dostuz. Ülkemize sağlam yatırım yapıyorlar. Çok sayıda iş imkanı yaratıyorlar. Uçaklar dahil yüklü miktarlarda askeri ekipman satın alıyorlar” dedi. İki ülke arasında imzalanan Boeing anlaşması için de “Çok sayıda iş imkanı anlamına gelen büyük bir iş” ifadesini kullandı.
Trump Katar’daki askeri üs için de “Dünya üzerindeki en büyük askeri üslerden birini inşa ettiler. Pistlerle daha de genişletildi. Üs inanılmaz. Orta Doğu’nun ortasında. Çok önemli bir yerde” şeklinde konuştu.
Katar Emiri de iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın değerinin 185 milyar doları aştığını ve bu rakamı iki katına çıkarmayı planladıklarını söyledi. Katar Emiri “ABD’de pek çok yatırımımız var. Buradaki ekonomiye güveniyoruz. Daha da fazla yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi, ABD Başkanı Trump’ı da askeri üssü ziyaret etmesi için Katar’a davet etti. ABD Başkanı Donald Trump da Katar Emiri ile yaptığı görüşme ve imza töreninden görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.
Katar ABD’den Patriot satın alacak
Bu bağlamda iki liderin Katar Havayolları’nın 5 adet Boeing 777 uçağı alımı, yine Katar Havayolları’nın Gulfstream’den bir uçak alma taahhüdü, ABD petrol şirketi Chevron ve Katar petrol şirketi arasında Katar’da bir petrokimya kompleksi projesi, Katar Savunma Bakanlığı’nın ABD savunma sanayi şirketi Raytheon’dan NASAM ve Patriot sistemlerini satın alma taahhüdü ve son olarak Katar Havayolları’nın 787 ve 777 uçakları için General Electric jet motoru satın alma kararı konularını görüştükleri belirtildi.
Açıklamada bu işbirliği kalemlerinin ABD ve Katar arasındaki güçlü ticari, siyasi ve güvenlik ilişkilerinin en son örnekleri olduğu vurgulandı.
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani dün de ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile Pentagon’da görüşmüş daha sonra da ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine katılmıştı. Katar Emiri yemekte yaptığı konuşmada ABD’ye düzenlediği ziyaretin iki ülkenin paylaştığı ortak idealleri bir kez daha pekiştirdiğini söylemiş, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı öne çıkarmıştı.
Katar Emiri’nin ABD ziyareti, İran ile Amerika arasında gerginliğin daha da yükseldiği, diğer taraftan Katar’ın komşu Arap ülkelerinin yaptırım ve kısıtlamalarına maruz kaldığı bir döneme denk gelmiş olması sebebiyle iki ülkenin halihazırda sıkı olan ekonomik ilişkilerini daha da pekiştirme niyeti olarak yorumlandı.
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