ABD ile Katar Boeing Anlaşması İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani’yi Beyaz Saray’da ağırladı. Liderler Katar’ın ABD’den Boeing satın almasını öngören anlaşmanın imza törenine katıldı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliği övüldü, iki liderin Katar’ın ABD’den Patriot sistemlerini satın alma taahhüdünü de görüştüğü belirtildi. Katar Emiri El Sani görüşmelerin öncesinde, Washington’a ziyaretinin iki ülkenin ortak ideallerini pekiştirme amaçlı olduğunu ifade etmiş, ABD Başkanı Trump da Salı sabahı gazetecilere yaptığı açıklamada Katar’ın askeri ekipman ve ticari uçak tedariğinde Amerika’ya ciddi oranda yatırım yaptığını belirtmişti. İki liderin görüşmeye ilişkin yaptıkları ve Beyaz Saray’ın paylaştığı ortak açıklamada Amerika ve Katar arasındaki dostluğun ve ilişkilerin geçmişe dayandığı vurgulandı. “Birlikte ticari ve savunma alanındaki fırsatlarda ülkelerimizin katettiği ilerlemeyi alkışlıyoruz. Daha güçlü ekonomik, siyasi ve savunma işbirliği için ortak vizyonu hayata geçirmek amacıyla diğer gerekli düzenlemeleri de tamamlamayı amaçlıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump Katar Emiri’ni ağırladığı dakikalarda Oval Ofis’te basına kısa açıklamalarda bulundu. Trump “Katar Emiri ile uzun süredir tanışıyoruz. Uzun süredir dostuz. Ülkemize sağlam yatırım yapıyorlar. Çok sayıda iş imkanı yaratıyorlar. Uçaklar dahil yüklü miktarlarda askeri ekipman satın alıyorlar” dedi. İki ülke arasında imzalanan Boeing anlaşması için de “Çok sayıda iş imkanı anlamına gelen büyük bir iş” ifadesini kullandı. Trump Katar’daki askeri üs için de “Dünya üzerindeki en büyük askeri üslerden birini inşa ettiler. Pistlerle daha de genişletildi. Üs inanılmaz. Orta Doğu’nun ortasında. Çok önemli bir yerde” şeklinde konuştu. Katar Emiri de iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın değerinin 185 milyar doları aştığını ve bu rakamı iki katına çıkarmayı planladıklarını söyledi. Katar Emiri “ABD’de pek çok yatırımımız var. Buradaki ekonomiye güveniyoruz. Daha da fazla yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi, ABD Başkanı Trump’ı da askeri üssü ziyaret etmesi için Katar’a davet etti. ABD Başkanı Donald Trump da Katar Emiri ile yaptığı görüşme ve imza töreninden görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.