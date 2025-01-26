ABD ile Kolombiya arasında göçmen krizi! Uçakların inmesine izin verilmedi! Trump yaptırım kararlarını açıkladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'den sınır dışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Petro, ABD'li yetkililerin Kolombiyalı göçmenlere "suçlu" muamelesi yaptığını savundu.

"ABD UÇAKLARINA İZİN VERMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Petro, "ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. Biz göçmenleri kabul etmeden önce, ABD'nin onlara onurlu şekilde muamele edilmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Petro, söz konusu açıklamaları yapmadan önce, ABD'den gelmesi beklenen iki uçağın Kolombiya'ya iniş yapacağını duyurmuş ve vatandaşların bayraklar ve çiçeklerle karşılanması için talimat vermişti.

TRUMP'TAN YAPTIRIM KARARI

Kararın ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'nın ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.

Trump, Kolombiya'ya yaptırımlar uygulayacaklarını belirterek, Kolombiya'dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayacaklarını, bir hafta sonra bu oranı yüzde 50'ye yükselteceklerini açıkladı.

Trump ayrıca, Kolombiya hükümet yetkililerine seyahat yasağı getireceklerini belirterek bunun sadece başlangıç olduğunu belirtti.

VİZE HİZMETLERİ DURDURULDU

Yerel basında çıkan habere göre, ABD'den sınır dışı edilen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ilk uçağın yerel saatle 06.45'te, ikinci uçağın ise 10.00'da Kolombiya'ya inmesi bekleniyordu. El Colombiano internet sitesinin haberine göre, ABD'nin Bogota Büyükelçiliği, Petro'nun bu kararına tepki olarak vize işlemlerini durdurma kararı aldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır