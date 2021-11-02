‘‘ABD ile Köprülerin Atılması İki Ülkenin Aleyhinedir’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen görüşmelerin Türkiye siyasetindeki yankısı devam ediyor.

Son açıklamalarında ABD’ye yönelik eleştirel tutumu ile dikkat çeken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Amerika arasında köprülerin atılmamasının iki ülkenin de yararına olduğunu vurguladı.

Bugün partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Cumhur İttifakı’ndaki ortağının lideri, ‘‘(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın) ABD Başkanı Biden ile 1 saat 10 dakikalık görüşmesi, bu görüşmede iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma oluşturulması konusunda mutabık kalınması, NATO ve stratejik ortaklığa vurgu yapılması bize göre değerlidir. Türkiye ile ABD arasındaki köprülerin atılması iki ülkenin aleyhinedir. Ortak akılla, dahası karşılıklı çıkarlara ve egemenlik haklarına saygıyla kökleşmiş sorunların çözümü mümkündür. Müttefiklik yalnızca lafta kalacak, yalnızca zirve toplantılarında hatırlanacak bir ilişkiler mecmuu değildir. İki ülke arasında siyasi, ekonomik ve ticari diyalogların artırılması, sevsek de sevmesek de herkesin çıkarına uygundur’’ dedi.

Bahçeli: ‘‘ABD’nin fiili ortak veya kara gücü olarak seçtiği terör örgütleri bumerang gibidir’’

Ancak MHP lideri iki liderin görüşmesi sonrası Beyaz Saray’dan yapılan ‘‘Biden, ABD'nin Türkiye'nin Rus S-400 füze sistemine sahip olması konusundaki endişelerine dikkat çekti; barış ve refah için güçlü demokratik kurumların, insan haklarına saygının ve hukukun üstünlüğünün önemini vurguladı’’ şeklindeki açıklamayı ise eleştirdi.

Bahçeli, ‘‘Bunlar ABD’nin görüşüdür, şu anki yönetiminin Türkiye’ye muhabbet beslemediği de açıktır. Biz hiç kimsenin övgüsüyle, taltifiyle, talimatıyla, tahkimatıyla olmadık, bugünlere gelmedik. ABD yönetimi bilmiyorsa söyleyeyim, Türkiye insan haklarına onlardan çok daha fazla saygılıdır, yargı bağımsızlığımıza müdahale için Kavala bildirisi hazırlayan bu ülkenin sahip olmadığı kadar hukukun üstünlüğü bu ülkede hakimdir. S-400 konusu ise egemenlik sınırlarımız içindedir, hiç kimsenin bu konuda Türkiye’ye ayar verip istikamet çizme densizliği cevapsız bırakılmayacaktır. Türkiye’nin ABD’nin terör örgütleriyle bağlantısı hakkında kaygılarını paylaşmasının ne hikmetse üzeri örtülmek istenmektedir. ABD’nin fiili ortak veya kara gücü olarak seçtiği terör örgütleri bumerang gibidir, günü geldiğinde tutan elleri de yaralayacaktır’’ dedi.

MHP Genel Başkanı, ‘‘Biden’den çok Biden’cı kesilenler’’ olarak tarif ettiği kişileri de ‘‘Türkiye’ye yuvalanmış Washington lobisi’’, ‘‘emperyalizmin lekeli yüzleri’’ ve ‘‘iki taraflı çalışan ajanlar’’ olarak tanımladı.

Kılıçdaroğlu: ‘‘’Şahsım’, dışarıda tam bir kuzu; Biden’ı görünce gözleri gülüyor’’

Biden-Erdoğan görüşmesi Bahçeli gibi Meclis grubuna konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da gündemindeydi.

Kılıçdaroğlu, ‘‘Dışarıda tam bir kuzu ‘şahsım’. Biden'ı görünce gözleri gülüyor. Türkiye böyle bir tabloyla hiç karşılaştı mı? En büyük derdi ‘Acaba ben onunla bir saat oturabilir miyim?’ Şu geldikleri hale bak. Bu devletin itibarı yok mu? Erdoğan, Biden'la görüşüyor, Türkiye'ye geliyor. 180 derece karakteri değişmiş. Biden'ı görürken gözleri gülüyordu, Türkiye'ye gelirken çatık kaşlı. Kağıt toplayıcısını dövdürüyorlar. En fakire güç gösterisi yapıyorlar. Dışarıda yapamıyor, burada yapıyor’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Glasgow’da başlayan COP26 İklim Zirvesi’ne katılmama kararı da Biden’la yaptığı görüşme bağlamında tartışılmaya devam ediyor.

Davutoğlu: ‘‘(Erdoğan’ın) İklim Zirvesi'ne katılımın tek amacı Biden ile görüşmekmiş’’

İtalya’daki G20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara’ya dönme kararı alan Erdoğan’a bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.

Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımlayan Davutoğlu, ‘‘Sayın Erdoğan, Roma’da Biden ile görüştükten sonra Glasgow’daki İklim Zirvesi'ne katılmamaya karar verdi. İklim Zirvesi'ne katılımın tek amacı Biden ile görüşmekmiş. Bu görüşme, insanlığın geleceğini etkileyecek toplantıdan daha mı önemli? Bu zihniyetten çevrecilik beklenir mi?’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Roma’dan dönerken uçakta kendisini takip eden gazetecilere İklim Zirvesi’ne katılmama gerekçesi olarak Glasgow’daki güvenlik protokollerinin son dakika değiştirilmesini göstermişti.

