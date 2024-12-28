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  4. ABD ile kritik görüşme! Dikkat çeken Suriye mesajı, Bakan Fidan: 'İzin verilmeyecek'

ABD ile kritik görüşme! Dikkat çeken Suriye mesajı, Bakan Fidan: 'İzin verilmeyecek'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.12.2024 18:14
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin geleceğiyle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir görüşme yaptı. Bakan Fidan görüşmeye ilişkin açıklamasında PKK/YPG terör örgütünün Suriye’de barınmasına izin verilemeyeceğini ifade etti.

ABD ile kritik görüşme! Dikkat çeken Suriye mesajı, Bakan Fidan: 'İzin verilmeyecek'

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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SURİYE VE GAZZE MESAJI

Bakan Fidan görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliği içinde hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti. Bakan Fidan, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini belirterek, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediklerini ifade etti

Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
suriye Hakan Fidan abd
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