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ABD ile Kuzey Kore arasında gerilim artıyor! Trump-Kim şovu bitiyor mu?

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2018 13:14 | Son Güncelleme

ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan mektup krizi sonrası gerilim artarak devam ediyor. ABD, Güney Kore'deki askeri tatbikatlarına yeniden devam kararı aldı. Kuzey Kore ise, nükleer görüşmeleri iptal etmekle tehdit etti. Trump-Kim şovunun sonuna gelindiği yorumları yapılıyor.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD ile Güney Kore arasında bundan sonra yapılacak askeri tatbikatları durdurma gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

Pentagon'da basın mensuplarına açıklamalar yapan Mattis, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlara devam edecekleri mesajını verdi.

"Şu anda daha fazla askeri tatbikatı durdurma gibi bir planımız yok" diyen Mattis, Washington ile Seul yönetimlerinin gelecekteki ortak askeri tatbikatlara devam etmek istediklerini belirtti.

Kuzey Kore ile yürütülen diplomatik sürecin yavaşladığına işaret eden Mattis, 2019 yılı için henüz net olarak Güney Kore ortak askeri tatbikat planlamadıklarını ancak kısa süre içinde buna karar vereceklerini söyledi.

POMPEO'NUN KUZEY KORE ZİYARETİ İPTAL

Kuzey Kore'nin Beyaz Saray'a mektubu sonrası iki ülke ilişkileri yeniden gerilmişti. Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaretini iptal etmişti.

Kuzey Kore'nin ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu nükleer görüşmeleri sona erdirmekle tehdit ettiği de ileri sürüldü.

TRUMP ASKERİ TATBİKATLARI DURDURMUŞTU

Haziran ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da görüşen ABD Başkanı Donald Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile müzakereler devam ederken artık Güney Kore ile ortak askeri tatbikatları durduracaklarını kaydetmişti.

Güney Kore'de 32 bin ABD askerinin bulunduğunu hatırlatan Trump, ülkede devam eden askeri tatbikatlara yönelik, "Bundan sonraki müzakerelerin olması gerektiği gibi gitmediğini görene kadar savaş oyunlarını durduracağız. Ama bundan büyük miktarda para tasarruf edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.


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Kuzey Kore ABD Donald Trump

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