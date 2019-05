"ABD ile mesafe katettiğimizi söyleyebilirim"

Toplantılar sonucunda artık yazılı şekilde Türkiye ile ABD'nin görüşlerini karşılıklı paylaştığını aktaran Çavuşoğlu, "Her konuda henüz mutabık olduğumuz söylenemez. Ama karşılıklı görüşlerin paylaşılması neticesiyle yakınlaşma olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye'nin her konuda mutabık olmadığını ancak görüş alışverişleri sayesinde ilerleme ve mesafe katettiklerini söyledi.

"Bizim için ithal ettiğimiz petrolün kaynağının çeşitlendirilmesi kısa sürede mümkün gözükmüyor. Bizim rafinerilerimizin teknolojisi birçok ülkenin ham petrolüne uygun değil. Diğer taraftan Irak petrolü için rafinerilerimizin uygun olduğunu daha önce de söylemiştik. Kerkük'ten Ceyhan'a gelen boru hattının da ciddi bir şekilde zarar gördüğünü biliyorsunuz. Bu boru hattının bir an önce tamir edilmesi gerekiyor. Kuzey Irak bölgesinden gelen boru hattının kapasitesi de zaten sınırlı. Sonuçta şu anda üçüncü başka ülkelerden petrol aldığımızda bu rafinerilerimizin teknolojisini yenilememiz gerekiyor. Bu da rafinerilerin belli bir süre kapalı kalması demektir. Bunun da bir maliyeti var. Hangi açıdan bakarsanız bakın ABD'nin tek taraflı aldığı bu karar herkesi olumsuz etkiliyor. Japonya'dan tutun Avrupa ülkelerine kadar ciddi bir rahatsızlığın olduğunu görüyoruz. Amerika bu kararlarını gözden geçirmek durumundadır."

Çavuşoğlu, "(ABD ile) Henüz her konuda mutabık değiliz ama ilerleme ve mesafe katettiğimizi söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

- "Sudan halkı kardeşimizdir"

Bazı Arap ülkelerinin Sudan’ın iç işlerine karıştığı yönündeki haberler, ülkedeki son durumu ve Türkiye’nin tutumunu değerlendiren Çavuşoğlu, Sudan ve Libya’daki gelişmelerden Türkiye’nin rahatsızlık duyduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, "Bu rahatsızlığımız herhangi bir ülkenin oraya müdahale etmesi anlamında değil sadece, yani Sudan ve Libya halkı bu çatışmalardan ve gerginliklerden zarar görmemesi gerekir. Her ülkenin de istikrarı bizim için de önemlidir, iki kardeş ülkedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu ülkelerle dostluğunun halklarla olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, yönetimlerin değişebileceğini belirterek, "Elbette tabii demokratik yollarla yönetimlerin değişmesini arzu ederiz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm kurumları ile Sudan'ın yanında olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada Sudan halkının ne dediği önemlidir. Sudan halkı bizim kardeşimizdir. Biz her zaman iyi günde de kötü günde de Sudan halkının yanında olduk. Bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kıtlık ve diğer sorunlar döneminde de gerek buğday, gerek petrol diğer ihtiyaçları karşılamada her zaman duyarlı olduk. Tüm kurumlarımızla her zaman Sudan’ın yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda halkın talebi doğrultusunda siyasi yönetimler iş başına gelir ve Sudan emin adımlarla yoluna devam eder. Gerçekten çok ciddi zenginlikleri, kaynakları olan bir ülke ama iyi değerlendirilmediğini de görüyoruz."