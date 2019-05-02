"ABD ile mesafe katettiğimizi söyleyebilirim"

Toplantılar sonucunda artık yazılı şekilde Türkiye ile ABD'nin görüşlerini karşılıklı paylaştığını aktaran Çavuşoğlu, "Her konuda henüz mutabık olduğumuz söylenemez. Ama karşılıklı görüşlerin paylaşılması neticesiyle yakınlaşma olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ABD'nun Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'deki ziyareti ve Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge konusundaki soru üzerine, ABD'nin Suriye'den çekilmesi ya da asker sayısının azaltılması ve güvenli bölge gibi konuları ele alan görev gücü kurulduğunu anımsattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye'nin her konuda mutabık olmadığını ancak görüş alışverişleri sayesinde ilerleme ve mesafe katettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "(ABD ile) Henüz her konuda mutabık değiliz ama ilerleme ve mesafe katettiğimizi söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

- "ABD, İran kararını gözden geçirmeli"

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından Türkiye dahil bazı ülkelerin muafiyetinin son günü olduğu hatırlatılan Çavuşoğlu, yaptırımlara yönelik önlemlerin na olacağını cevaplarken yaptırımların doğru olmadığını yineledi.

Çavuşoğlu, son birkaç gün içinde Katar'daki ve Slovakya'daki görüşmelerinde firmaların bu yaptırımlar nedeniyle tedirgin olduğunu gördüğünü söyledi.

Almanya, İngiltere ve Fransa'nın yaptırımlara önlem için INSTEX adlı bir mekanizma için çalıştığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Biz de buna benzer bir mekanizmayı nasıl kurabiliriz, bunu konuşuyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, milli paralarla ticarette henüz istenen noktada olmadıklarını, ürün takasıyla ilgili bazı konuları İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Katar'daki görüşmesinde ele aldığı bilgisini verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim için ithal ettiğimiz petrolün kaynağının çeşitlendirilmesi kısa sürede mümkün gözükmüyor. Bizim rafinerilerimizin teknolojisi birçok ülkenin ham petrolüne uygun değil. Diğer taraftan Irak petrolü için rafinerilerimizin uygun olduğunu daha önce de söylemiştik. Kerkük'ten Ceyhan'a gelen boru hattının da ciddi bir şekilde zarar gördüğünü biliyorsunuz. Bu boru hattının bir an önce tamir edilmesi gerekiyor. Kuzey Irak bölgesinden gelen boru hattının kapasitesi de zaten sınırlı. Sonuçta şu anda üçüncü başka ülkelerden petrol aldığımızda bu rafinerilerimizin teknolojisini yenilememiz gerekiyor. Bu da rafinerilerin belli bir süre kapalı kalması demektir. Bunun da bir maliyeti var. Hangi açıdan bakarsanız bakın ABD'nin tek taraflı aldığı bu karar herkesi olumsuz etkiliyor. Japonya'dan tutun Avrupa ülkelerine kadar ciddi bir rahatsızlığın olduğunu görüyoruz. Amerika bu kararlarını gözden geçirmek durumundadır."