ABD ile Moderna Arasında 100 Milyon Dozluk Aşı Anlaşması

Başkan Donald Trump, basın toplantısı sırasında Amerikalı Moderna ilaç firmasıyla 100 milyon doz Corona virüsü aşısı için anlaşma yapıldığını açıkladı.

Trump, Moderna’nın dışında aralarında Johnson&Johnson, Sanofi ve GlaxoSmithKline’ın da olduğu firmalarla anlaşmalar yapıldığını hatırlattı. Üç aşı adayının klinik deneylerin üçüncü aşamasında olduğunu belirten Trump, ‘‘Aşıların hızlı dağıtılmasını sağlamak amacıyla en iyi altı aşı adayının geliştirilmesi ve üretilmesi için yatırım yapıyoruz. Ordu dağıtımı yapmaya hazır. ABD Gıda ve İlaç dairesi (FDA) tarafından tam olarak onaylanır onaylanmaz ordu aşının dağıtımına başlayacak ve bu onaya çok yakınız’’ dedi.

ABD’nin Moderna ile yaptığı anlaşmanın 1,5 milyar dolar değerinde olduğu sanılıyor.

ABD son haftalarda Işık Hızı Operasyonu adını verdiği, Corona virüsü aşısının geliştirilmesi ve dağıtılması ile ilgili operasyonu kapsamında bir dizi ilaç firmasıyla milyonlarca dolar değerinde anlaşma yaptı. Operasyon kapsamında yıl sonuna kadar aşının dağıtımının yapılması hedefleniyor.