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"ABD ile Pakistan yetkilileri yakında bir araya gelecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 21:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "ABD'li yetkililerle Pakistanlı yetkililer iki ülke arasındaki meseleleri konuşmak üzere yakın zamanda bir araya gelecek. Pakistan ile ilişkilerimiz çok iyi durumda"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li yetkililerle Pakistanlı yetkililerin yakında bir araya geleceğini ifade ederek, "Pakistan ile ilişkilerimiz çok iyi durumda." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Trump, Hindistan-Pakistan geriliminin gündemde olduğu bir atmosferde Pakistan'a ilişkin bir yorumda bulundu.

Trump, "ABD'li yetkililerle Pakistanlı yetkililer iki ülke arasındaki meseleleri konuşmak üzere yakın zamanda bir araya gelecek. Pakistan ile ilişkilerimiz çok iyi durumda." şeklinde konuştu.

Son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde başta "terörle mücadele" konusu olmak üzere çeşitli alanlarda sorunlar yaşanırken, ABD yönetiminin son saldırısının ardından Hindistan'a destek vermesi dikkat çekmişti.

2018 yılında Pakistan'a yönelik 300 milyon dolarlık askeri yardımı kesen ABD yönetiminin, yeni süreçte Pakistanlı yetkililerle nasıl bir diplomasi yürüteceği merak ediliyor. Geçen eylülde Pakistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, burada Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ve seçimi yeni kazanan Başbakan İmran Han ile görüşmüştü.

- Trump'tan DEAŞ haritası

Açıklamasında ABD'nin DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleye de değinen Trump, göreve geldiğinde DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ın birçok bölgesinde bulunduğunu gösteren bir haritayı basın mensuplarıyla paylaştı.

Son iki yılda aynı bölgelerde artık DEAŞ'ın neredeyse tamamen bitirildiğini ifade eden Trump, "Bu benim başarım ama yalan haberler üreten medya bundan bahsetmek istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, şubatta, kısa süre içinde "Suriye'de DEAŞ'ı yüzde yüz temizlediklerini" resmen açıklayacaklarını kaydetmiş, daha sonraki açıklamalarında ise "son kalan bir bölgenin DEAŞ'tan temizlenmekte olduğunu" dile getirmişti.

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ABD Donald Trump İmran Han Pakistan

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