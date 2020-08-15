ABD ile Polonya yeni savunma anlaşması imzaladı: 1000 asker Almanya'dan Polonya'ya kaydırılacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Polonya ile, Almanya'daki ABD askerlerinin bir kısmının buraya konuşlanmasını öngören yeni bir savunma anlaşması imzaladı.

Anlaşmayla NATO üyesi Polonya'daki Amerikan askeri sayısı yaklaşık 1000 artarak 5 bin 500 civarına yükselecek.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkedeki Amerikan askeri sayısının, geçerli bir tehdit karşısında, hızla 20 bine kadar çıkarılabileceğini açıkladı.

Genişletilmiş Savunma İş birliği Anlaşması (EDCA) bugün Varşova'da Pompeo ve Blaszczak tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda "Bu, olası bir tehdit durumunda askerlerimizin kol kola duracağına dair genişletilmiş bir garanti. Aynı zamanda Avrupa'nın bu bölgesindeki diğer ülkelerin de güvenliğini artıran bir anlaşma" diye konuştu.

Anlaşma kapsamında ABD ordusunun beşinci kolordusunun da ana karargahı Almanya'dan Polonya'ya taşınacak.

ABD ile Avrupa arasında "savunma harcaması" anlaşmazlığı

ABD geçen ay, Almanya'daki yaklaşık 38 bin askerinden 12 binini, "Avrupa'da yeni stratejik konumlanma" kapsamında buradan çekeceğini açıklamıştı.