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ABD ile Rusya arasında nükleer yakınlaşma

20.10.2020 21:57 | Son Güncelleme

Rusya'nın nükleer savaş başlıklarının sayısını bir yıl boyunca artırmama taahhüdünün ardından ABD de gelecek yıl süresi dolacak olan nükleer anlaşma Yeni START’ın uzatılmasına yeşil ışık yaktı.

ABD ile Rusya arasında nükleer yakınlaşma

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rusya arasında yürüklükteki tek nükleer anlaşma olan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılması için karşılıklı diplomatik adımlar attı.

Rusya'nın, ABD'nin de aynı şekilde davranması halinde nükleer savaş başlıklarının sayısının bir yıl boyunca artırılmayacağı taahhüdü ABD tarafından olumlu karşılandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Otagus, Rusya'nın teklifini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, ABD'nin Rusya'nın nükleer silahların kontrolü konusunda aşama sağlanması için gösterdiği iradeyi takdir ettiğini belirtti. Sözcü, "ABD doğrulanabilir bir anlaşmayı nihai aşamaya getirmek için derhal görüşmelere başlamaya hazır. Rusya'dan da diplomatlarını bu yönde teşvik etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı .

Rusya anlaşmayı uzatmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın pazartesi günkü açıklamasında, "Rusya Yeni START anlaşmasının bir yıl daha uzatılması teklifinde bulunmaktadır. Ayrıca Rusya ABD ile bu süre içerisinde nükleer savaş başlıklarının sayısının dondurulması konusunda siyasi sorumluluk üstlenmeye hazır" ifadeleri yer almıştı. Bakanlık, anlaşmanın süresinin bir yıllığına uzatılmasının daha da uzun süreli anlaşmalar için müzakereler yürütülmesine olanak sağlayacağını vurguladı.

ABD ile Rusya arasında nükleer silahsızlanma konusunda yürürlükteki tek anlaşma olan Yeni START'ın süresi 5 Şubat 2021'de doluyor. 2010 yılında kabul edilen anlaşma tarafları en fazla 1550 adet konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı bulundurmakla yükümlü kılıyor.

AFP,Reuters / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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