ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD askerleri, Haseke ilindeki petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu, bir hafta içinde 3'üncü kez keserek, konvoyun geri dönmesine sebep oldu.

Haseke'nin Rümeylan beldesi yakınlarındaki Cul Ağı beldesinde 4 gün önce, Malikiye ilçesi ve Mabede beldesi arasındaki Tel Fakhar köyü yakınlarında da önceki gün Rus konvoyunun yolunu kapatan ABD askerleri, bugün de konvoyu, Kamışlı'dan Rümeylan sahalarına giden yolun kavşağında durdurdu.

Bir süre kavşakta bekleyen, 5 personel taşıyıcı zırhlı araç ve pikaptan oluşan Rus konvoyu, geri dönmek zorunda kaldı.

Böylece, ABD askerleri, bir hafta içinde Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarına ulaşmak isteyen Rus konvoyunun yolunu, 3'üncü kez kesmiş oldu.

YPG/PKK'lı teröristler de bir hafta önce Rümeylan petrol sahası yakınlarında askeri nokta inşa etmek amacıyla gönderildiği düşünülen Rus konvoyunun yolunu Kamışlı ilçesinde kesmişti. Bunun üzerine konvoy, yolunu değiştirerek Rümeylan yerine, Esed rejiminin kontrolündeki Kamışlı Havaalanı'na yönelmişti.