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ABD ile Rusya arasında yeni kriz kapıda!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2018 21:59 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı’nın Rusya vatandaşı olan bir kadını önümüzdeki kasımda yapılacak olan seçimlere ‘müdahale etmekle’ suçladığı öğrenildi.

ABD ile Rusya arasında yeni kriz kapıda!

Bloomberg'in haberine göre ABD Adalet Bakanlığı'nın Yelena Husyanova adlı Rusya vatandaşı bir kadını, ABD'de 6 Kasım'da yapılacak olan Kongre ara seçimlerine müdahale etme teşebbüsleri organize etmekle suçladı.

Habere göre Rusya'nın Saint Petersburg kentinde yaşayan 44 yaşındaki Husyanova, 2016'daki başkanlık seçimlerine ve 6 Kasım'da yapılması planlanan Kongre ara seçimlerine müdahale etmek amacıyla komplo kurmak ve bunu finanse etmekle suçlanıyor.

Bakanlığın açıklamasına göre Project Lakhta şirketinin çalışanı olan Husyanova ayrıca özellikle silah satışları ve kullanımı ve göç gibi ses getiren bazı konularla ilgili ‘yanlış bilgiler paylaşarak’ ve ‘tartışmalar başlatarak ABD’nin siyasi sistemine nifak tohumları ekmek’ amacıyla komplo kurmakla suçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Kriz seçim

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BİZDE BU SEFER MİLLETE MALEDİLECEK ZAMLARIN ENFLASYONUN MALI GÖTÜREN SİYASİLER VE YANDAŞLARIN RANTLARININ BEDELLERİNİN SİYASETİ SARSMADAN ADIDA AMERİKAYA KAFA TUTAN KAHRAMAN OLARAK KALIP AMERİKA İLE ORTADOĞUDA OYUNCU OLUP İSLAM COĞRAFYASINI MAHVEDİP ADIDA MÜSLÜMAN MAZLUMUN YANINDA ZALİMİN KARŞISINDA ERDOĞAN OLAN BÖYLE BÖYLE OLANIN MÜSLÜMANA MÜSLÜMAN COĞRAFYASINA OLDUĞU BU DÖNGÜDE BU SEFER BAHANE NEDİR BRUNSON MU CEMAL KAŞIKCI MI?BAKIN SİZE KISA NET CÜMLE UZUN UZADIYA KAFANIZ KARIŞIR:EĞER BİRİSİ KAFİRLE BERABERSE ADI SİYASET STRATEJİ DEĞİLDİR MECBURİYET HİÇ DEĞİLDİR 20 YILLIK MECBURİYET OLAMAZ.
Türkiye petrolunun %25ini uçak yakıtının tamamını üretecek starpetrolden haber bekliyoruz mynet
hiç bir şey olmaz.5 ülke dünya yı parsellemişler ve diğer ülkeleri kullanıyorlar.
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