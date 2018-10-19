ABD ile Rusya arasında yeni kriz kapıda!

Bloomberg'in haberine göre ABD Adalet Bakanlığı'nın Yelena Husyanova adlı Rusya vatandaşı bir kadını, ABD'de 6 Kasım'da yapılacak olan Kongre ara seçimlerine müdahale etme teşebbüsleri organize etmekle suçladı.

Habere göre Rusya'nın Saint Petersburg kentinde yaşayan 44 yaşındaki Husyanova, 2016'daki başkanlık seçimlerine ve 6 Kasım'da yapılması planlanan Kongre ara seçimlerine müdahale etmek amacıyla komplo kurmak ve bunu finanse etmekle suçlanıyor.

Bakanlığın açıklamasına göre Project Lakhta şirketinin çalışanı olan Husyanova ayrıca özellikle silah satışları ve kullanımı ve göç gibi ses getiren bazı konularla ilgili ‘yanlış bilgiler paylaşarak’ ve ‘tartışmalar başlatarak ABD’nin siyasi sistemine nifak tohumları ekmek’ amacıyla komplo kurmakla suçlanıyor.

