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ABD ile Rusya, Venezuela krizini görüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 20:50 | Son Güncelleme

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela krizini görüşmek üzere Roma'da bir araya geldi

ROMA (AA) - ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un, Venezuela'daki siyasi krizi görüşmek üzere Roma'da görüşme yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Abrams ile Ryabkov'un Venezuela konusunu kapsamlı şekilde görüşmek üzere bir araya geldiği 18 ve 19 Mart günlerini kapsayacağı belirtildi.

Görüşmelere ABD'li ve Rus diğer bazı yetkililerin de katıldığı, Abrams'ın ayrıca, İtalya'nın üst düzey bazı isimleriyle de Venezuela konusunu ele aldığı ifade edildi.

Görüşmeler, Venezuela'daki siyasi durumla ilgili olarak daha önce Rusya'yı da sorumlu tutan ABD yönetiminin bu bağlamda Moskova ile doğrudan ilk teması olarak nitelendiriliyor.

- Venezuela'daki siyasi kriz

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış ve Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İtalya Rusya Venezuela

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