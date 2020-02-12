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‘ABD ile Taleban Şubat Ayı İçinde Anlaşma İmzalayabilir’ 

12.02.2020 18:37 | Son Güncelleme

Amerika ile Taleban arasında duraksayan barış müzakerelerinin, Taleban’ın şiddet eylemlerini ciddi oranda azaltması halinde, anlaşmayla sonuçlandırılabileceği belirtiliyor. Reuters'ın kimliği açıklanmayan Afgan ve batılı kaynaklara dayandırdığı habere göre, anlaşma Şubat ayı içinde imzalanabilir.

‘ABD ile Taleban Şubat Ayı İçinde Anlaşma İmzalayabilir’ 

Amerika ile Taleban arasında duraksayan barış müzakerelerinin, Taleban’ın şiddet eylemlerini ciddi oranda azaltması halinde, anlaşmayla sonuçlandırılabileceği belirtiliyor. Reuters haber ajansının kimliği açıklanmayan Afgan ve batılı kaynaklara dayandırdığı habere göre, anlaşma Şubat ayı içinde imzalanabilir.

İki Afgan ve bir batılı yetkilinin aktardığı bilgi, Afgan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin, ABD ile Taleban arasında bir anlaşmaya yönelik önemli bir adım atıldığını ifade etmesinin hemen ardından geldi.

Müzakerelerde gelinen son durumla ilgili açıklamalarda bulunan, Taleban’ın Katar ofisinden sözcü Süheyl Şahin de ilerleme kaydedildiğini aktardı, ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir diğer Afgan yetkili de Amerika ile Taleban’ın prensipte uzlaşıya vardıklarını, Taleban’ın şiddet eylemlerinin önüne geçebilmesi halinde anlaşmanın Şubat ayında imzalanabileceğini ileri sürdü.

Kabil’deki batılı bir diplomatsa, Amerikalı müzakerecilerin, anlaşmanın sonuçlandırılması için Taleban savaşçılarının en az 10 gün boyunca şiddet eylemlerinden uzak durması koşulunu öne sürdüğünü aktardı.

Batılı diplomat ayrıca anlaşma sonucunda Amerika’nın Afganistan’daki ABD askeri sayısını 13 binden 9 bine düşürmeyi planladığını söyledi.

Kimliğini açıklamayan bir Taleban generali, “ABD’nin Afganistan’daki tüm operasyonlarını sonlandırmada kararlı olması halinde biz de karşılık olarak tüm saldırılarımızı durdururuz” dedi.

2018 yılından bu yana Başkan Donald Trump yönetimindeki Amerikalı yetkililerle Taleban arasında çoğunlukla Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen barış görüşmeleri taslak bir anlaşma üzerinde görüş birliği sağlanmasına rağmen, geçen yıl Trump’ın tek taraflı kararıyla askıya alındı. Trump bu kararı, müzakerelerin devam ettiği dönemde Kabil’de bir Amerikan askeri de dahil 12 kişinin öldürüldüğü saldırı sonrasında almıştı.

Her ne kadar müzakerelerde gelinen nokta Amerika ile Taleban liderleri arasında barışa yönelik şu ana kadar kaydedilen en önemli adım olarak nitelendirilse de, Taleban’ın silahlı kolu şiddet eylemlerini neredeyse günlük olarak devam ettiriyor.

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