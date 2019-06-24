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ABD ile Taliban 29 Haziran'da görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

ABD ile Taliban 29 Haziran'da görüşecek

KABİL (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad 29 Haziran'da Taliban yetkilileriyle görüşecek.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yedinci kez çıktığı barış turu görüşmeleri kapsamında 29 Haziran'da Katar'da Taliban yetkilileriyle bir araya geleceğini belirtti.

Halilzad, tüm tarafların, barış görüşmelerinin hızlı ilerlemesini istediğini kaydetti.

Özel Temsilci Halilzad, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Taliban ile yedinci kez barış görüşmelerine hazırlanıyoruz. Afganistan'a barışın gelmesini istiyoruz. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi peşinde değiliz.'' ifadesini kullanmıştı.

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanmış ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

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Afganistan

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