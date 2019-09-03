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ABD 20 hafta içinde 5400 askerini ülkeden çekecek

03.09.2019 09:04 | Son Güncelleme

ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile 'prensipte' varılan anlaşma uyarınca, ABD'nin 20 hafta içinde Afganistan'dan 5400 askerini çekeceğini duyurdu.

ABD 20 hafta içinde 5400 askerini ülkeden çekecek

Halilzad anlaşmayla ilgili Afgan liderleri bilgilendirdikten sonra, ayrıntıları ilk defa Tolo News televizyon kanalına verdiği röportajda paylaştı ve nihai onayın da ABD Başkanı Donald Trump'tan geleceğini söyledi.

Halilzad'ın röportajı televizyonda yayınlandığı sırada Afganistan'ın başkenti Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi.

En az beş sivilin öldüğü ve onlarca sivilin de yaralandığı saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban hedeflerinde yabancı birlikler olduğunu duyurdu.

Saldırının yaşandığı bölge, yabancıların yaşadığı bir yerleşim bölgesi. Taliban, silahlı militanların da dahil olduğunu söyledi.

Halilzad, Tolo News'a verdiği röportajda anlaşmanın Katar'da dokuz defa düzenlenen barış görüşmelerinin sonucu olduğunu ifade etti.

Amerikan askerlerinin çekilmesi karşılığında Taliban da, Afganistan'ı ABD askerleri ve müttefik ülke askerlerini hedef alan saldırıların merkezi olarak kullanmamayı taahhüt ediyor.

TALİBAN DOĞRULADI

Taliban, 2001 ABD işgalinden bu yana Afganistan'da kontrolü altında bulundurduğu en geniş topraklara sahip.

Halilzad, "Şartlar anlaşma doğrultusunda ilerlerse, bulunduğumuz beş farklı üsten 135 gün içinde ayrılacağız" dedi.

ABD'nin Afganistan'daki mevcut asker sayısı yaklaşık 14 bin.

Taliban sözcüsü de BBC'ye gönderdiği cep telefonu mesajında anlaşmaya varıldığını doğruladı ve Halilzad'ın paylaştığı ayrıntıların doğru olduğunu söyledi.

BBC'nin Kabil'den bildiren muhabiri Lyse Doucet, askerlerin Afganistan'dan çekilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu söyledi. Şartlar arasında Afgan hükümeti ile Taliban arasında barış görüşmelerinin başlaması ve ateşkes sağlanması da bulunuyor.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin sözcüsü Sediq Seddiqqi, Gani'nin anlaşmayla ilgili görüşünü paylaşmadan önce ayrıntıları inceleyeceğini ifade etti.

Sözcü Seddiqqi, hükümetin, Taliban'ın barışa bağlı kalacağı konusunda teminat beklediğini de söyledi.

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ABD Taliban Afganistan asker çekme

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