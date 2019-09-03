ABD 20 hafta içinde 5400 askerini ülkeden çekecek

Halilzad anlaşmayla ilgili Afgan liderleri bilgilendirdikten sonra, ayrıntıları ilk defa Tolo News televizyon kanalına verdiği röportajda paylaştı ve nihai onayın da ABD Başkanı Donald Trump'tan geleceğini söyledi.

Halilzad'ın röportajı televizyonda yayınlandığı sırada Afganistan'ın başkenti Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi.

En az beş sivilin öldüğü ve onlarca sivilin de yaralandığı saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban hedeflerinde yabancı birlikler olduğunu duyurdu.

Saldırının yaşandığı bölge, yabancıların yaşadığı bir yerleşim bölgesi. Taliban, silahlı militanların da dahil olduğunu söyledi.

Halilzad, Tolo News'a verdiği röportajda anlaşmanın Katar'da dokuz defa düzenlenen barış görüşmelerinin sonucu olduğunu ifade etti.

Amerikan askerlerinin çekilmesi karşılığında Taliban da, Afganistan'ı ABD askerleri ve müttefik ülke askerlerini hedef alan saldırıların merkezi olarak kullanmamayı taahhüt ediyor.

TALİBAN DOĞRULADI

Taliban, 2001 ABD işgalinden bu yana Afganistan'da kontrolü altında bulundurduğu en geniş topraklara sahip.